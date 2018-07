Já experimentou a arepa colombiana? Prato faz sucesso em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A arepa é um prato típico colombiano símbolo da gastronomia daquele país. Em Curitiba, o casal formado pela colombiana Jenny Lopez e o brasileiro Aroldo Glomb são os porta-vozes desta iguaria sem conservantes, sem glúten e extremamente saudável - uma opção para celíacos e quem busca uma alternativa aos produtos feitos com farinha. Feito com queijo e com peto - o milho branco colombiano - , a arepa pode ser degustada pura ou com recheios. Quem adquire uma arepa pode rechear ela com presunto e queijo, carne, frango, legumes ou o que a imaginação pedir.

"Em Curitiba somos os únicos que fabricamos a arepa, 100% com Peto, e a recepção por parte do público está indo muito bem. Não apenas os colombianos, mas venezuelanos e brasileiros que provam estão surpresos com a versatilidade e o sabor que este prato possui." explica Jenny Lopez, a responsável pelas arepas em Curitiba.

Opções recheadas

E não é apenas com as arepas puras que o casal trabalha. Também existem as opções recheadas com queijo, presunto e queijo, carne, frango e a arepa de huevo (uma arepa frita que leva um ovo inteiro dentro, com ou sem carne). Por serem artesanais, todos os pedidos precisam ser feitos com dois dias de antecedência.

O casal, responsável pela empresa Obleas Originales que faz também as Obleas (opção doce de waffle colombiano com diversos sabores) , atende eventos privados e pedidos.

Para saber mais basta entrar no Facebook das Obleas Originales e fazer os pedidos.

Link: https://www.facebook.com/obleasoriginalesbrasil/