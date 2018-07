Jeff Goldblum ganha estátua em homenagem aos 25 anos de 'Jurassic Park'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeff Goldblum ganhou uma homenagem gigantesca. O ator foi lembrado pelo 25º aniversário de "Jurassic Park" (1993) com uma estátua, colocada na Tower Bridge, em Londres.

O boneco foi montado nesta quarta (18) e tem cerca de 7,5 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesa 105 kg. A pose levou cerca de 250 horas para ser reproduzida na escala tamanho família e foi encomendada pelo canal online Now TV e ficará no local até o dia 26 de julho.

No filme, dirigido por Steven Spielberg, Goldblum interpreta Ian Malcolm, um matemático convidado para conhecer o parque. Em uma das cenas mais famosas de seu personagem, ele aparece deitado, com a camisa aberta.

A cena, disse Golblum, foi improvisada durante as gravações e se tornou meme nos últimos anos. "Estávamos na Costa Rica, supostamente. Então tudo estava quente e tenho certeza de que estava com febre [na cena]", disse ele na época do lançamento do filme.

O quinto filme da franquia, "Jurassic World: Reino Ameaçado", estreou no Brasil em junho deste ano. Jeff Goldblum vive Ian Malcom pela terceira vez -personagem que também interpretou no longa "Jurassic Park: O Mundo Perdido" (1997)".