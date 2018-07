JINBO HA E BEATRIZ JUNQUEIRA SÃO OS CAMPEÕES DO 70º ABERTO DA CIDADE DE CURITIBA

Encerrou-se neste sábado a primeira etapa do mais tradicional torneio da capital paranaense, o 70º Aberto de Golfe da Cidade de Curitiba, aconteceu de quinta a sábado no Graciosa Country Club. Os grandes campeões foram o paulista Jinbo Ha e a carioca Beatriz Junqueira.

O campeão da categoria masculina Jinbo Ha, terminou o campeonato com o impressionante resultado de 15 abaixo do par (67/65/66). Ele foi o único jogador que finalizou todos os dias abaixo do par do campo, onde fez um total de 17 birdies e 1 eagle contra apenas 4 bogeys. O vice-campeão foi paranaense João Paulo Albuquerque que atuava como profissional, e agora retornou para as competições amadoras. João finalizou a disputa com 1 abaixo do par (70/70/72).

Na categoria feminina a campeã foi a carioca juvenil Beatriz Junqueira, que venceu o campeonato de ponta a ponta com (76/75/74). A vice-campeã foi a jogadora local Roberta Comodo com (80/81/78) total de 239.

Na categoria M1 – O golfista paranaense Bernando Bendhack foi campeão realizando 208 net, seguido de outro paranaense Arthur Locoman dos Santos com 211 e Gabriel Abujamra com 213.

Na categoria M2 – O primeiro lugar ficou com o juvenil Renato da Silva Filho com 175 net, o segundo lugar ficou para Willian Weishof com 177, seguido de Luiz Guilherme Pereira com 180.

Na categoria F1 – A vencedora foi Leslie Bocchino com 217 net, seguida da catarinense Maria Julia Ribeiro com 219 e Adriana Melo com 220.

Nos prêmios especiais os campeões foram: Lucas Park (Melhor gross juvenil) Zenilda Alves de Souza (Melhor gross pré-sênior feminino) José Ricardo Muricy (Melhor gross pré-sênior masculino) Ivete Chemin (Melhor gross sênior feminino) Ariel Laurnagaray (Melhor gross sênior masculino).

Além dos troféus os campeões de cada categoria ganharam um belíssimo relógio do patrocinador Constantim. Os patrocinadores do torneio foram Relógios Constantim, Phebo e Belmond – Copacabana Palace.

A segunda etapa acontece nos dias 07 e 08 de abril, valendo pontos para o ranking estadual.

PRO-AM NA SEGUNDA ETAPA DO 70º ABERTO DA CIDADE DE CURITIBA

Nesta segunda etapa golfistas profissionais participarão do 70º Aberto da Cidade de Curitiba. A conciliação entre golfistas profissionais e amadores, é uma das novidades da disputa que acontecerá no Graciosa Country Club nos dias 6, 7 e 8 de abril.

O Pro-Am acontece no dia 6 de abril na modalidade Best Ball em 18 buracos, os nomes confirmados são dos cinco melhores golfistas do ranking brasileiro de 2017. Nos dias 7 e 8, será a vez dos profissionais disputarem o título do Aberto, na modalidade Stroke Play em 36 buracos.

Os parceiros do torneio são: Relógios Constantim, Phebo, Sierra e Belmond Copacabana Palace.

Foto: Pablo Vaz

PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO 30+

A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe realiza pelo quarto ano consecutivo o Circuito 30+ que é exclusivo para homens acima de 30 anos, a disputa acontece nas categorias Pré Sênior, Sênior e Super Sênior.

A primeira etapa do ano acontece – dia 18 de abril – no Clube Curitibano. A modalidade do jogo é Stroke Play com 18 buracos para todas as categorias, o shot gun será realizado ao 12h00.

A programação social será com jantar festivo no clube, logo após as premiações.

As inscrições poderão ser feitas através da FICHA ONLINE ou diretamente pela secretaria do clube no telefone (41) 3672-1474, ou e-mail: [email protected] O valor das inscrições é de R$120,00, a data limite para inscrever-se é até 15 de abril às 12h.



O 8º ABERTO DE DUPLAS ACONTECERÁ NO COSTÃO GOLF CLUB

Em maio, dias 19 e 20, o Costão Golf Club sediará o 8º Aberto de Duplas da FPCG, o campo é um dos destinos indicados pela Golf & Turismo por ser considerado um dos melhores campos do Brasil.

Poderão ser formadas duplas masculinas, femininas ou mistas, que jogarão entre si de acordo com o índex. A categoria será definida pela soma dos handicap índex dos jogadores, porém a diferença não pode exceder a 10 strokes.

A edição passada aconteceu no Graciosa Country Club e preencheu rapidamente as 120 vagas disponíveis, a dupla campeã da categoria gross foi formada por Daniel Celestino e Maurício Leão.



PARANAENSE ULISSES DE TOLETO JUNIOR FEZ A MELHOR VOLTA DA FINAL DO LAKE CHARLES INVITATIONAL

O paranaense Ulisses de Toledo Junior golfista da Universidade de Nova Orleans, disputou a final do Lake Charles Invitational na última terça-feira, dia 27, no The Country Club, em Lake Charles.

Junior realizou a melhor volta do torneio no último dia com 6 abaixo. Ele finalizou a disputa com 215 (-1) na pontuação geral, ficando em 13º lugar, em um campo com mais de sessenta jogadores.

Ulisses de Toledo Junior do Alphaville Graciosa Clube, foi destaque brasileiro quando pertencia a categoria juvenil, conquistando vários títulos importantes da modalidade.



CATARINENSE MARIA JULIA RIBEIRO É CONVOCADA PARA PARTICIPAR DO IMG ACADEMY JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP

A juvenil catarinense Maria Julia Ribeiro do Costão Golf Club, de apenas 13 anos, foi convocada pela organização do IMG Academy Junior World Championship para participar do evento. O convite chegou através da Confederação Brasileira de Golfe (CBG) devido sua boa posição no Ranking Nacional Juvenil.

O evento é a maior competição internacional do mundo e recebe mais de mil participantes que representam 56 países, entre os dias 9 e 13 de julho, em San Diego, na Califórnia.



PARANAENSE DIEGO ARAGON É CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO IMG ACADEMY JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP

O juvenil paranaense Diego Aragon do Clube Curitibano, foi convocado pela organização do IMG Academy Junior World Championship para participar do evento. O convite chegou através da Confederação Brasileira de Golfe (CBG) devido sua boa posição no Ranking Nacional Juvenil.

O evento é a maior competição internacional do mundo e recebe mais de mil participantes que representam 56 países, entre os dias 9 e 13 de julho, em San Diego, na Califórnia.

O GOLF-7 PARTICIPARÁ DE SEMINÁRIO PARALÍMPICO ESCOLAR

O seminário organizado pela Academia Paralímpica Brasileira, acontece no próximo dia 06 de abril em Florianópolis. O evento tem o objetivo de proporcionar aos participantes a inclusão de conhecimentos e experiências na área de Esportes Paralímpicos em cada deficiência, fundamentar ações práticas com bases científicas, como forma de desenvolver um compromisso profissional com a qualidade e inovação.

O público que estará presente é formado por professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, profissionais de áreas afins e estagiários que atuam nas diversas escolas do sistema regular de ensino.

Nessa oportunidade o projeto Golf-7 será apresentado como uma possibilidade de inclusão na Educação Física da educação básica. O Golf-7 é um projeto de golfe com adaptações de regras e materiais, criado em 2005, como atividade pedagógica para alunos com necessidades educativas especiais, tornando-se, por si só, desporto. Constitui uma inovação de ensino e aprendizagem por meio das aulas de Educação Física no Paraná.