Jonathan Gold, primeiro crítico gastronômico a vencer o Pulitzer, morre aos 57

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro crítico gastronômico a vencer um prêmio Pulitzer, o americano Jonathan Gold morreu no último sábado (21) em um hospital em Los Angeles. Segundo Margy Rochlin, uma amiga próxima, a causa da morte foi um câncer no pâncreas diagnosticado no início do mês.

Colaborador da LA Weekly, publicação pela qual venceu o Pulitzer, Gold ficou conhecido por visitar restaurantes pequenos de Los Angeles, que serviam pratos tradicionais de várias regiões do mundo. Ao longo dos anos, também escreveu para o Los Angeles Times e a revista Gourmet.

Nas quase mil críticas que publicou desde os anos 1980, Gold privilegiou restaurantes pequenos, lanchonetes e carrinhos de comida de rua em detrimento das grandes casas, visitadas e elogiadas por outros críticos renomados.

Alguns de seus textos foram compilados em um livro: "Counter Intelligence: Where to Eat in the Real Los Angeles" (contra inteligência: onde comer na Los Angeles real, sem tradução para o português).

Gold também foi tema de um documentário: "City of Gold" (2015), da americana Laura Gabbert. A biografia do crítico foi nomeada ao festival de Sundance na categoria melhor documentário.