Justiça decreta prisão de suspeito de assassinato de médico em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Luciano Silva Moreira, 18, suspeito de ter participado da morte do médico Roberto Kikawa, 48, assassinado na noite de sábado (10) num assalto no Ipiranga, na zona sul da cidade. Moreira está foragido e equipes da polícia tentam localizá-lo.

De acordo com o delegado Wilson Roberto Zampieri, titular do 17º DP, um telefonema anônimo levou os investigadores a suspeitar do envolvimento de Moreira com o crime contra Kikawa.

O delegado disse ainda que a mãe e a avó do suspeito, moradoras de Heliópolis (zona sul de SP), confirmaram ser o rapaz nas imagens, e que ele também foi reconhecido pelas testemunhas do crime.

O delegado afirmou ainda que está descartada a participação do adolescente apreendido em Minas na terça (13). O comparsa de Moreira seria outro adolescente, que também está sumido.