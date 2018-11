Kevin Durant pede para não ser questionado sobre polêmica com Draymond Green

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polêmica envolvendo o ala Kevin Durant e o ala-pivô Draymond Green, companheiros de Golden State Warrios, ainda segue sendo assunto na imprensa norte-americana. Na última quinta-feira (15), Durant foi questionado sobre o episódio e foi sucinto em sua resposta.

“Não me pergunte mais sobre isso”, disse Durant, com cara de ‘poucos amigos’.

Draymond Green, que xingou Durant na derrota dos Warriors para o Los Angeles Clippers, na terça-feira (13), já havia comentado sobre o episódio e colocado ‘panos quentes’ na polêmica.

“Vou falar sobre isso pela última vez. Após o que aconteceu há algumas noites, eu e Kevin conversamos. Vamos seguir em frente”, disse Green.

A confusão entre os dois astros da NBA aconteceu após Durant se revoltar com Green por não ter passado a bola para ele nos minutos finais da derrota para os Clippers. No banco, os dois companheiros de Warriors começaram a discutir e foram separados pelos colegas.

A diretoria dos Warriors não gostou da atitude de Green e puniu o ala-pivô com multa e suspensão de um jogo. No retorno do atleta às quadras, na quinta (15), os Warriors não tiveram boa atuação e perderam para o Houston Rockets, do astro James Harden, por 107 a 86.