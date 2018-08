Live Curitiba recebe Baile da Santinha nesta sexta, com Léo Santana e outras atrações

Redação Bem Paraná com assessoria

O gigante Léo Santana volta a Curitiba com o Baile da Santinha, nesta sexta-feira (31), a partir das 21h no palco da Live Curitiba (Rua Itajubá, 143). O evento ainda conta com as atrações MC WM, Jerry Smith, Banda Seligaê e o DJ Gui Nóbrega. Sucesso, o baile passou pelo palco da casa de shows em agosto de 2017 com ingressos esgotados e retorna com grande expectativa do público curitibano. Os ingressos estão à venda no Disk Ingressos a partir de R$ 50.

Um projeto itinerante, o Baile da Santinha foi inspirado no hit de Léo Santana que conquistou o Brasil, eleita música do Carnaval 2017 “Santinha” e surgiu nos ensaios do artista ganhando o nome de Baile da Santinha de Verão. Após quatro edições em Janeiro de 2017 com lotação máxima, a festa ganhou proporção nacional e passou pelas principais capitais do Brasil oferecendo uma experiência única com um clima indescritível.

Os ingressos para o evento em Curitiba estão à venda no Disk Ingressos. Os preços das entradas individuais variam de R$ 50 (meia-entrada) a R$ 190 (inteira), de acordo com o setor, modalidade e lote vigente. É possível também adquirir camarotes para até 15 pessoas nos quiosques da Disk Ingressos nos shoppings Palladium, Estação, Mueller e São José. A Classificação é 18 anos.

Léo Santana –Cantor e compositor, Léo se destacou na Banda Parangolé que participou por sete anos e foi no comando dele que a banda ganhou reconhecimento nacional, alavancada pelo sucesso “Rebolation”, no final de 2009. Além desta, outras músicas foram gravadas no período em que o cantor ainda estava na banda e que até hoje não podem faltar no repertório, como “Negro Lindo”, “Leite Condensado”, “Sou Favela”, entre outras.Atualmente, depois de quatro anos em carreira solo, Léo Santana já emplacou para o seu currículo grandes sucessos como “Santinha”, eleita a música do carnaval 2017 que se transformou num hit das baladas e até hoje toca nas rádios do Brasil; “Encaixa” hit que virou mania com mais de 248 milhões de acesso na internet e está entre as músicas mais tocadas no Brasil na atualidade, uma parceria do Léo com o MC Kevinho e “Vai dar PT”, clipe foi lançado pela Kondzilla e já contabiliza mais de seis milhões de acessos no Youtube, além de “Psiquiatra do bumbum”, parceria com Wesley Safadão que contabiliza quase 40 milhões de visualizações no clipe.

Atualmente rodando o Brasil com a Turnê #VemComOGigante, o show de Léo conta com um repertório que passeia entre os maiores hits do cantor desde que saiu em carreira solo, passando pelos sucessos do DVD Baile da Santinha que consagrou de vez o sucesso de Léo Santana no Brasil e no mundo.

Serviço

Baile da Santinha

Data: 31 de agosto – Sexta-feira

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143, Portão, Curitiba/PR)

Horários: Abertura da casa 21h

Atrações: Léo Santana, MC WM, Jerry Smith, Banda Seligaê e Dj Gui Nóbrega

Classificação Etária: 18 anos

Ingressos: Os preços variam de R$ 50 (meia-entrada) a R$ 190 (inteira), de acordo com o setor, modalidade e lote vigente.

Venda Online: http://bit.ly/BailedaSantinhaCWB

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/902770773243059/

