Livraria Cultura fecha Fnac da Paulista e resta só uma loja no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Livraria Cultura fechou a loja de livros e eletrônicos Fnac da avenida Paulista no último fim de semana, o que marca a saída da rede da cidade de São Paulo.

Com o movimento a marca, que é de origem francesa, fica perto de sair do mercado brasileiro. Resta no país só mais uma loja da varejista, em Goiânia.

A operação da Fnac no Brasil foi comprada pela Cultura no ano passado.

Outras lojas encerradas recentemente foram a Fnac do bairro de Pinheiros, aberta em 1999 e a primeira da rede no Brasil, e a do shopping Morumbi. Na porta das lojas, havia o aviso de que consumidores poderiam continuar sendo atendidos no site da empresa.

Quando comprada, a Fnac tinha 12 lojas em sete estados brasileiros.