Lucas Seman e Surya se apresentam no projeto Quinta Autoral

Redação Bem Paraná com assessoria

O bar Ornitorrinco realiza, nesta quinta-feira, 30 de agosto, o projeto Quinta Autoral. Desta vez, as atrações do evento são o músico Lucas Seman e a cantora e compositora Surya. A proposta é trazer para o público músicas autorais de artistas da cena curitiba.

O pop/rock de Lucas, com influências de Chris Cornell e Lenine, entre outros, divide espaço com a MPB de Surya (prêmio de Melhor Cantora no Festival da Canção de Pinhais 2018). Os ingressos custam R$10,00 e podem ser adquiridos no próprio evento.

Serviço

Quinta Autoral #12 com Lucas Seman e Surya

Local: Bar Ornitorrinco (R. Benjamin Constant, 400, Centro, Curitiba-PR)

Quando: 30 de agosto (quinta-feira)

Horário: O local abre às 18h e os shows começam às 21h30m

Ingresso: R$10,00

Canais

Lucas Seman

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5DdLpseJN201EIuRvYzC6J

Facebook: https://www.facebook.com/lucaseman.musica/

Youtube: https://https://www.youtube.com/c/LucasSeman

Surya

Site oficial: http://suryamusic.com.br/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2RvtyUzIEop2LcdPELFTym?si=CaprHbKZSWWaHjtAoqlTcQ

Deezer: https://www.deezer.com/br/artist/63568

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoWE4U9J9EJi6MUS4GSRm7w

Facebook: https://www.facebook.com/suryamusic.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/surya.moletom/