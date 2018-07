Mãe de jovem acusado de atropelar três pessoas diz que 'ele já está pagando' pelo o que fez

Redação Bem Paraná com PRTV1ª Edição

A mãe do motociclista Leonardo de Magalhães Fonseca, de 22 anos, que atropelou três pessoas em Curitiba, falou pela primeira vez sobre o caso nesta terça-feira (24). “Ele já está pagando, está com tornozeleira em casa. A consciência já paga muito, né? Então, vamos deixar na mão da Justiça", disse Ângela Maria Brockveld, em entrevista ao PRTV1ª Edição. Leonardo dirigia com a carteira de habilitação vencida. O atropelamento foi no dia 7 de julho no bairro Batel.

Leonardo perdeu o controle da direção ao empinar a moto, emprestada pelo pai, na avenida. O acidente feriu três pessoas - uma criança de oito anos e duas mulheres de 39 e 88 anos. Uma das vítimas continua internada no Hospital da Cruz Vermelha. A criança também está internada no Hospital Pequeno Príncipe.