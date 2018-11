Maior evento de cinema Super 8 da América Latina acontece em Curitiba

Da redação

Curitiba recebe, de 4 a 7 de outubro, a décima quarta edição do Festival Internacional de Cinema em Super 8 — o “Curta 8”, que será realizado no teatro da CAIXA Cultural. Em 2018, a programação do evento conta com mais de 50 filmes, vindos de diversos estados brasileiros e também de outros países.

Na edição deste ano, o Curta 8 prestará homenagem ao jornalista e realizador pernambucano Geneton de Moraes Neto. Como jornalista, ele foi considerado por muitos como um dos melhores que atuaram no Brasil nas últimas décadas. Iniciou a carreira, ainda adolescente, no suplemento infantil do Diário de Pernambuco, no começo dos anos 1970. Depois atuou na sucursal Nordeste de ‘O Estado de S. Paulo’, na Rede Globo de Televisão, tendo sido editor do Jornal da Globo e do Jornal Nacional, e posteriormente correspondente da GloboNews e do jornal ‘O Globo’ na Inglaterra. Foi ainda editor-chefe do programa ‘Fantástico’. Em paralelo ao seu trabalho jornalístico, Geneton Moraes Neto foi responsável por uma importante produção no campo do audiovisual.

O que será apresentado no Curta 8 é o trabalho em super 8 de Geneton, produzido entre 1973 e 1984, quando realizou curtas em Pernambuco, no Rio de Janeiro, na Itália e na França. Foram sempre curtas experimentais, baseados em textos poéticos, explorando a imagem estourada da bitola super 8.

Toda a obra de Geneton foi digitalizada recentemente pela Cinemateca Pernambucana, num processo realizado no laboratório Pro8mm, em Burbank, na região metropolitana de Los Angeles. Entre outros filmes que serão exibidos, estão “A flor do lácio é vadia”, filmado nas ruínas do Forte Orange, na ilha de Itamaracá, Pernambuco; “Esses onze aí – um filme panfletário a favor do futebol”, que faz a defesa da alegria do futebol, em contraposição aos que o apontavam como fator de alienação; e “Loja dos trapos do coração”, que é uma homenagem a Glauber Rocha.

Mostra Tomada Única vira atração

Outra grande atração do Festival, que sempre gera aflição entre os participantes e público, são os filmes em Tomada Única. Realizados com apenas um cartucho, eles são filmados na ordem narrativa do roteiro e não passam por edição posterior. Juntos, tanto público quanto realizadores assistirão aos filmes pela primeira vez na tela grande e com a trilha executada ao vivo durante a projeção. A maioria das películas em Tomada Única é fruto da oficina gratuita organizada pelo Curta 8, que antecede o evento. Este ano são 14 filmes produzidos a partir da oficina, além de outros dois realizados por convidados. Vale salientar, que durante as sessões o público participa votando nos filmes que mais gostar em todas as mostras competitivas.

O público também poderá participar do Curta 8 no domingo às 16 horas, quando acontece a já tradicional sessão do “Dia do Filme Caseiro”. No Home Movie Day são exibidos filmes pessoais, em super 8 e single 8, que os espectadores poderão trazer para avaliação técnica desde o primeiro dia de Festival. A ideia da sessão é apresentar um pouco de tudo: desde trabalhos de ficção autorais, até registros familiares.

SOBRE

O Curta 8

Criado em 2005 por Leandro Schip, realizador que faleceu em 2016, o Festival cresceu rapidamente impulsionado pela paixão que ainda permanece pelo filme analógico. Ao longo dos anos o Curta 8 conseguiu parcerias fora do país, até se consolidar como evento mundial do gênero em 2008, com o patrocínio da CAIXA. Atualmente em sua décima quarta edição, o evento é uma das maiores iniciativas já realizadas no Brasil, um dos poucos festivais dedicados ao culto da bitola super 8 nas Américas e o mais longevo ininterruptamente do mundo.

O Curta 8, tem a promoção da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, contando com o incentivo da Caixa Econômica Federal. O Festival é coordenado por Antonio Carlos Domingues, tendo curadoria de Fábio Allon nas mostras competitivas. A produção é de Adriano Esturilho, da Processo Multiartes. A programação completa do evento está disponível nos sites www.curta8.com.br e www.caixacultural.com.br

SERVIÇO

“Curta 8 – Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba”

Data: 4 a 7 de outubro de 2018

Horário: quinta e sexta sessões às 18h30 e 20h30; sábado sessões às 17h30 e 20h30; no domingo sessões às 16h, 18h30 e 20h30. Consultar programação completa no site www.caixacultural.com.br

Local: CAIXA Cultural Curitiba

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 280 - Centro

Ingressos: entrada franca, com os ingressos devendo ser retirados diariamente, uma hora antes da primeira sessão

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 13h às 20h)

Capacidade: 125 pessoas (123 lugares fixos e dois espaços para cadeirantes)

Classificação etária: 16 anos

Patrocínio: Caixa Econômica Federal