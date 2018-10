Mais de 230 mil estudantes paranaenses estão inscritos no Enem

ANPR

No Paraná, 237.342 pessoas vão fazer as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (4). Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h em ponto, com as provas começando às 13h30min e terminando até as 19h.

Serão cinco horas e trinta minutos para fazer a Redação e responder 45 perguntas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação); e outras 45 perguntas de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Todas as perguntas são de múltipla escolha.

“Neste momento o candidato pode concentrar seus esforços em um tópico específico que não domina, ou aproveitar para se atualizar quanto ao noticiário nacional e internacional, se antecipando à redação”, diz o chefe do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Cassiano Ogliari.

No dia 11 (domingo), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e de Matemática e suas Tecnologias.

O Paraná ficou em 9º lugar em total de inscrições para o exame, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. Cerca de 5,5 milhões de pessoas participam no Brasil todo.

LOCAL – Os participantes do Enem devem verificar o seu local de prova na página enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação, quase 70% das pessoas inscritas no Paraná já verificaram onde farão suas provas.

No dia da prova é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, e para respondê-la é permitido somente o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

DIA A DIA EDUCAÇÃO – O Portal Dia a Dia Educação da Secretaria da Educação conta com uma página específica sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, no ambiente para Alunos: www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1466

O conteúdo inclui sugestões para estudo, material didático, ferramentas e links para apoiar os participantes.

RESULTADOS – O resultado é utilizado em programas federais de acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) para instituições públicas, o Programa Universidade para Todos (Prouni) de bolsas para instituições particulares e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), também para particulares.

Os participantes poderão acessar os gabaritos das provas ainda em dezembro, e seus resultados individuais em janeiro do ano que vem.