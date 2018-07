Mais destaques da CASACOR Paraná 2018:

1 Balcony

O espaço de estar, permanência, descanso e lazer de Carla Grüdtner é acolhedor. São 47 m² de contemporaneidade, relaxamento e bem estar para famílias que buscam cada vez mais o convívio com a natureza. O teto foi rebaixado e recebeu madeira ripada que desce por uma das laterais, enquanto a parede oposta recebeu o grande destaque do Balcony: cobogós em concreto natural da linha Raízes, assinados pela artista Ana Paula Castro. Fornecedores: Ana Paula Castro Cobogós de Concreto - Arauco - Art Fire Lareiras - Boulle - Casa das Plantas - Click Iluminação - Deco Marcenaria - Elizabeth Porcelanatos - Entre Sedas - Formighieri - Heime Climatização - Ôda Design Club - Pastilhart - Santa Luzia Rodapés - Ton Sur Ton.

2 Toilette Masculino

O projeto de 7 m² assinado pelas designers Camila Rocha e Monica Pajewski conta com proposta inspirada no estilo minimalista, explorando a tenuidade das formas orgânicas e elementos naturais. As profissionais inovaram e trouxeram a predominância do branco aliada ao uso de materiais nobres como mármore e metal – resultando em uma atmosfera sutil e elegante. Para exaltar o toque masculino e sofisticado do espaço, apostaram nos metais e serralheria na cor ouro fosco, além de tons mais sóbrios em louças sanitárias e na cuba de apoio. Fornecedores: Arauco - Casa das Plantas – Deca – Entresedas - Grey House Iluminação - Herzog Design - JAJ Decorações - Kellius Automação – Michelangelo Mármores - Prime Engenharia – Saccaro - Safira Marmoraria - Serebay Obras e Reformas - Tensoflex - Treuno Marcenaria – Vidraçaria Romana.

Nenad Radovanovic

Toilette Masculino, por Camila Rocha e Monica Pajewski

3 Livraria

Os 36 m² da Livraria projetada pela designer Katleen Luizaga celebram uma composição contemporânea, funcional e atemporal, tendo como protagonistas os livros. Para realizar o projeto, foi feito um estudo sobre as livrarias mais interessantes do mundo e quais os materiais adequados, visando o conforto térmico e acústico que o local exige. Fornecedores: Art Fire - Bali Design - Casa da Fazenda - Duo Light - Entre Sedas Decor - Gramarcal - Guararapes - Kujawa Móveis e Mármores – Maison Corbusier - Momentum & Design - Naturale Tapetes - Ôda Design Club - SPOT Lighting Iluminação - Unisaber Livraria.

Marcelo Stammer

Livraria, por Katleen Luizaga