Maquiagem também pode ser usada por homens

Da redação

A maquiagem masculina vem ganhando cada dia mais adeptos. E quem pensa ainda acha que homens que usam maquiagem é algo que só acontece no meio do público LGBT, está na hora de rever conceitos. Homens heterossexuais também vem se rendendo ao efeito de uma pele uniforme e sem manchas, e aos benefícios de usar maquiagem. É claro que existem diferenças entre os tipos de maquiagem usados por homens e mulheres.

O maquiador das estrelas e hairstylist Rick Farias, responsável por produzir diversas celebridades no canal Multishow, fala sobre a maquiagem masculina, seus tabus e como aproveitar o melhor que ela pode proporcionar: “maquiagem entre os homens heterossexuais ainda é um tabu, mas aos poucos o preconceito está caindo. Já quanto ao uso da maquiagem para homens, sempre ressalto que o menos é mais, a regra é evitar o exagero”.

De modo geral, os homens adeptos à make buscam usar produtos que possam disfarçar manchas e deixar o rosto com um visual mais uniforme. Por isso, a grande maioria prefere o uso de produtos com texturas mais leves capazer de levar cobertura e leveza ao rosto. Para aqueles homens que estiveram pensado em aderir a ideia mas ainda não têm muita familiaridade com o assunto, Farias selecionou alguns produtos que podem ajudar.

O especialista conclui reforçando que para maquiagem masculina, o bom senso deve ser o guia: “a maquiagem masculina é mais básica, se comparado com mulheres. É algo que se faz para curtir uma balada, ficar bem nas fotos, ir a festas de amigos e parentes. Use a maquiagem com equilíbrio, bom senso e moderação, para não ficar exagerado, e parecer maquiagem de palhaço”, diz.

Produtos aliados da beleza masculina

BB cream

Na maquiagem masculina podemos incluir um BBcream, que é uma base (também como as outras), mas que traz alguns benefícios para a pele. Com o uso do BB cream não e necessário o uso do pó (compacto ou translúcido), pois essa ja deixa a pele com um efeito mate, menos brilhoso (pêssego) e dá uniformidade à pele.

Corretivo e rímel incolor

Para aqueles que têm muitas olheiras, a opção pode ser o de corretivo. Um rímel incolor também é bem-vindo para alinhar cílios e sobrancelhas. Um truque pra quem quase nãoo tem barba ou tem ela falhada e quer um efeito de preenchimento, é usar rímel de cor preta, e em alguns casos marrom. Mas sem exageros e, claro, a escolha deve recair sobre produtos à prova d’água.

Blush