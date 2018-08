Medição do Kantar/Ibope está longe de refletir a verdade da TV

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Valendo-se dos números do ‘Roda Viva’, entrevista com Jair Bolsonaro, segunda-feira, é possível chegar a algumas conclusões bem interessantes. Nada de política, por favor. Mas um simples dado para estabelecer o raciocínio que se segue. O programa, de acordo com o Kantar/Ibope, registrou 2,4 pontos de média em São Paulo, o que equivale a algo muito próximo a 173 mil domicílios. Só que o mesmo programa foi assistido, via internet, em computadores, celulares ou outros do gênero, em 200 mil aparelhos. A diferença, além de um número bem significativo, é que a única medição que vale, para todos os fins e efeitos comerciais, é a do Kantar/Ibope. O mundo mudou, e diante de avanços tão inevitáveis, torna-se imprescindível que a aferição da TV hoje se estenda a todos os outros meios onde ela está presente. Assim não sendo continuaremos trabalhando com números que não expressam a realidade por inteiro. Não só a forma convencional de assistir TV deve ser considerada, mas todas as outras, para que se tenha o real desempenho das emissoras e de seus conteúdos. Trabalhar só com meia verdade não dá mais.

Importante considerar

Hoje existem meios dos mais diferentes para assistir televisão. Limitar a verificação da audiência apenas aos padrões tradicionais deixou de ser suficiente. Por exemplo: e o que é visto através das plataformas de streaming, após 3, 4 até mais dias da sua primeira exibição?

Trabalho de agora

‘Filhos da terra’, novela de Thelma Guedes e Duca Rachid, na fila das 6, já entrou em processo de escalação. Um trabalho que as autoras e o diretor Gustavo Fernandez pretendem concluir até meados de setembro. Alguns nomes, como Paula Burlamaqui e Julia Dalavia, já estão confirmados.

Mais que suficiente

Não há necessidade de comparar o número de câmeras usadas no VAR da Copa da Rússia, com as de agora na Copa do Brasil. O problema não é quantidade. Três ou quatro no máximo podem fazer o serviço muito bem. Quem tem um pouco de noção de TV sabe disso.

Volta dele

Na segunda que vem, o ‘Jornal da Band’ já terá a volta de um dos seus titulares. Após férias, Ricardo Boechat vai reassumir seu lugar na bancada, assim como retornar ao seu trabalho de todos os dias na rádio BandNews.

Passo atrás

No instante em que SBT fica com jornalismo a noite inteira, Globo mantém cinco horas de informação entre ‘Hora 1’ e ‘Bom Dia’, e a Record já tem uma programação noticiosa estabelecida, a Band precisa se ajustar a esta nova realidade. Cozinhar pela manhã o que foi notícia no dia anterior não dá mais. O público não merece.

Sabatina

A Record News, com Heródoto Barbeiro e Domingos Fraga, vai realizar sabatinas com os candidatos à Presidência da República. Começa no dia 20.

Descanso

O autor Daniel Adjafre e o diretor Fabricio Mamberti, recém-saídos de ‘Deus Salve o Rei’, já estão com um novo projeto na mira. Um negócio muito no começo, tanto assim que nem foi levado ainda para a direção da Globo. Agora, férias para a “companhia”. Na volta, eles darão sequência nesse trabalho.

TV paga

A partir desta sexta-feira, a ESPN passa a ter quatro canais na NET. Como novidade no line-up, o ESPN Extra, que reúne vários eventos exclusivos. “Com esse acordo, a ESPN passa a oferecer todo o seu portfólio de canais aos assinantes NET, ampliando a variedade esportiva da programação que pode ser assistida a qualquer hora e lugar, no formato de tela que for mais conveniente aos fãs de esportes”, ressalta Marcello Zeni, Vice-Presidente de Afiliadas da Disney e ESPN.

Requisitado

De férias na Globo após ‘O Outro Lado do Paraíso’, Lima Duarte não para. Neste momento, está estudando dois convites para o cinema e poderá, ainda, embarcar em um trabalho na Europa.

Bate – Rebate

Importante a campanha pela paz nos estádios produzida pelo Grupo Globo, inspirada em ‘All That We Share’, da TV2 (Dinamarca)...

... Outras várias serão exibidas ainda no decorrer do ano...

... Que esse trabalho inspire e se estenda a todos, incluindo aqueles que alimentam o ódio nos programas esportivos do rádio e da televisão.

Parece que ‘Segundo Sol’ também foi atingida pelo mal do falar bem baixinho, do quase cochichar nas novelas da Globo.

A propósito de ‘Segundo Sol’, Thalita Carauta chegou, chegando na novela. Está fazendo o dela com a maior classe e categoria.

Depois de emendar um reality no outro – ‘Power Couple’ e ‘Canta Comigo’ -, Gugu Liberato, a partir de setembro, para com tudo...

... O seu plano é passar pelo menos quatro meses direto com os filhos nos Estados Unidos.

José Luiz Datena e Franz Vacek almoçaram ontem, em uma churrascaria de Alphaville...

... Uma conversinha, de acordo com um pessoal da mesa ao lado, das mais animadas...

... Na verdade um encontro que eles têm repetido regularmente nos últimos tempos.O ‘Esporte Espetacular’ da Globo, a partir deste domingo, exibirá a série ‘Brasil Alegria’. Trabalho de Régis Rösing, vai mostrar como o esporte mexe com a vida das pessoas nos rincões do país...

...No primeiro episódio, ele acompanha o Rally Cerapió.

C´est fini

A Globo já está trabalhando em ritmo acelerado em São Paulo por conta da novela ‘O Sétimo Guardião’, a próxima das nove. Recorrendo inclusive a uma mansão, no Jardim Silvia, para cenas com a Valentina de Lilia Cabral. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!