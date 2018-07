Mega Sena acumula de novo e prêmio pode chegar a R$ 72 milhões. Confira os números

Redação Bem Paraná

A Caixa Econômica Federal divulgou as dezenas do concurso 2.061. O sorteio foi realizado às 20h deste sábado (21) em Ipameri (GO), e os números sorteados foram: 33 - 36 - 40 - 44 - 45 - 54. Mas ninguém acertou os números. A previsão da Caixa é que no próximo sorteio, na quarta-feira (25), o prêmio chegue a R$ 72 milhões.

Segundo a Caixa, 93 apostadores acertam cinco números e levaram a quina. Cada um levou R$ 45.677,3. Outras 6899 apostas acertaram quatro números e cada uma ganhou R$ 879,62