Ministério do Turismo apresenta roteiros com trilhas e aventuras

Da Redação Bem Paraná com site MTur

Os destinos brasileiros que oferecem atrativos naturais como opção de turismo são diversificados. Parte deles está intocada nos parques nacionais, serras, chapadas, matas e praias que preservam lugares incríveis, muitas vezes só alcançados depois de uma boa dose de aventura e alto gasto calórico. No turismo de natureza o esforço físico é recompensado com paisagens paradisíacas, mirantes, cachoeiras, praias desertas e lugares exóticos para o visitante como o esplendor do silencioso mundo das cavernas. Quem caminha entre os paredões e baixões da Serra da Capivara (PI), por exemplo, vai se deparar com pinturas rupestres que retratam o cotidiano do homem pré-histórico no Brasil.

Para quem ama viajar e explorar a natureza, fazer trilhas é a rotina na Chapada dos Veadeiros (GO). Considerada Patrimônio Natural da Humanidade, a antiga região de garimpo de ouro e cristal é um destino turístico preservado que atrai do mochileiro aos que buscam conforto e requinte sem dispensar uma boa caminhada em direção as cachoeiras, dentro e fora do parque nacional. Aos atrativos naturais aliam-se a cultura regional e culinária típica do Cerrado e de povos quilombolas que, além da receptividade, enriquecem a experiência do visitante e deixam a sensação de que ainda tem muito mais para se conhecer e explorar no “coração” do Brasil. É o que ocorre também no Jalapão (TO), um dos cenários mais lindos e pouco visitado do país, onde cachoeiras cristalinas, fervedouros, chapadões e dunas compensam as dificuldades de acesso.

Na Bahia, todos os caminhos da Chapada Diamantina levam o turista a conhecer grutas, lagos e cachoeiras majestosas, entre elas, a da Fumaça, uma das maiores do Brasil. A trilha do Vale do Pati é uma das preferidas dos amantes do turismo de natureza e aventura. Durante a caminhada, entre 3 e 6 dias, com diferentes níveis de dificuldade, é possível apreciar o relevo privilegiado, a diversidade da fauna e da flora local. Atrativos semelhantes são oferecidos na Chapada dos Guimarães (MT) e na Chapada das Mesas (MA). Já nos Aparados da Serra, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a caminhada se dá por cima e por dentro dos cânions com paredões de até 800 metros.

O Pantanal, nos estados do Mato Grossos e Mato Grosso do Sul, é outro destino repleto de trilhas que presenteiam o turista com a diversidade de animais, aves e plantas típicas da maior região alagada do planeta. A costa brasileira também oferece um mar de oportunidades para o turista se aventurar em caminhadas pelas belíssimas paisagens litorâneas: da Costa do Descobrimento, na Bahia, à praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, essa com 200 km e considerada a maior do mundo em extensão. Outra trilha famosa atravessa os Lençóis Maranhenses com uma infinidade de lagoas e dunas que se formam ao sabor das chuvas e dos ventos.

No extremo norte, o Monte Roraima (RR), na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, é famoso pela caminhada de uma semana até um dos pontos mais altos do país com 2.734 metros de altitude. A experiência única leva o visitante ao monte sagrado do povo Yanomami. Caminhadas semelhantes são realizadas aos picos da Bandeira (ES) e das Agulhas Negras (RJ). Ainda no Rio de janeiro, a travessia de 30 km entre Petrópolis e Teresópolis é a preferida entre as muitas opções de trekking na Serra dos Órgãos, repleta de paisagens impressionantes.

Continuando no Sudeste, a Trilha do Ouro, na Serra da Bocaina, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, é um antigo caminho colonial do século XVII para escoar ouro de Minas Gerais. A travessia cênica de 50 km é famosa pela sua história e paisagens naturais. Já o trajeto da Ponta da Joatinga, em Paraty (RJ), é um percurso de 20 km entre montanhas, praias desertas, cachoeiras e áreas preservadas de Mata Atlântica. A região ainda conta com a volta de 70 km percorrendo 20 praias em torno da Ilha Grande, na Baia de Angra dos Reis. Trilhas urbanas como as do Parque da Tijuca, na capital fluminense, levam o turista ao Cristo Redentor, no Pico do Corcovado, e ao Morro Dois Irmãos, com vista panorâmica de 360º da cidade e suas praias.