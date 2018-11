Mitsubishi Outlander 2019 chega com novo visual

Da redação

A Mitsubishi começa a vender a linha 2019 do Outlander. O utilitário esportivo tem lugar para sete pessoas e três opções de motor, duas a gasolina (2.0 e 3.0) e uma a diesel (2.2 turbo). Os preços vão de R$ 146.990 a R$ 209.990. A linha atualizada utiliza faróis com LEDs e luzes diurnas DRL. As rodas de liga leve receberam novo desenho. Por dentro, os bancos foram remodelados e a Mitsubishi alterou o acabamento do painel e da forração das portas.

As saídas de ar-condicionado dos bancos traseiros agora podem ser reguladas individualmente. Todas as versões passam a contar com controle de estabilidade ativo, controle de tração ativo e assistente de partida em rampa. A lista de equipamentos inclui controle de velocidade adaptativo (ACC), capaz de acompanhar o tráfego à frente, freando o carro e reacelerando quando preciso.

O Outlander tem também tração 4x4, aviso de mudança involuntária de faixa, câmera de ré, sensores de estacionamento, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, ar-condicionado com duas zonas distintas de temperatura, teto solar com fechamento automático e função antiesmagamento, mais monitoramento da pressão dos pneus.

A central multimídia é compatível com os sistemas Apple Car Play, Android Auto e é operada por uma tela sensível ao toque de sete polegadas.

As versões HPE-S recebem sistema automático de comutação de farol alto para baixo. Essas versões também trazem freio de estacionamento eletrônico. O motor 2.0 a gasolina do Outlander produz 160 cavalos e recebe transmissão automática CVT. O motor 3.0 tem 240 cv e é acompanhado por uma caixa automática de seis velocidades, a mesma para a opção turbodiesel, que produz 165 cv. Ficha técnica, mais fotos e video em www.tudoauto.com.br.

Preços da linha 2019 do Outlander

GLS 2.0 CVT - R$ 146.990

HPE 2.0 CVT - R$ 153.990

HPE-S 3.0 AWD AT - R$ 186.990

HPE-S 2.2 DI-D AWD AT - R$ 209.990.