Mostra Container

- Sala Íntima

Assinada pelas designers Schaelly Campos e Mauren Buest, a sala íntima traz móveis multifuncionais projetados especialmente para a mostra a partir de matérias-primas de descarte da indústria moveleira. A composição das portas em “escama de peixe”, o baú escondido no armário e o sofá extensível que se transforma em uma grande área de descanso para a família são os destaques deste espaço acolhedor que traz em seu conceito a integração entre os elementos da natureza.

Leticia Akemi

- Suíte dos Meninos Viajantes

Projeto dos arquitetos Rafael Wagner e Débora Pootz, a suíte teve a diversão como principal inspiração. Com a lembrança nos antigos trens de passageiros e suas charmosas cabines, o destaque é o grande beliche, com suas camas embutidas e espaço superior com futons para muitas brincadeiras. A proposta foi pensada para que o ambiente não precise de grandes mudanças ao longo do tempo, acompanhando o crescimento dos meninos, com camas no tamanho padrão e mesas soltas encaixadas no armário e abaixo da bancada, com alturas diferentes. Uma grande área livre central foi deixada propositalmente, para que o quarto seja também um amplo espaço de brincadeiras, reunião de amigos e exercício da criatividade.

Tati Hultmann

- Banheiro dos Meninos

Pensando na viabilidade sustentável e financeira, as arquitetas Lucille Amaral e Kelly Trindade apostaram em elementos lúdicos dentro de nichos que podem ser transformados facilmente conforme as crianças avançarem para as próximas etapas da vida. A ousadia fica por conta da mistura de materiais: concreto, pedra, vidro e de cores: preto e cinza com azul bic. Com a temática de trem, foi colocado um trilho no teto, que se destaca no ambiente.

Tati Hultmann