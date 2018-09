Na despedida do papel de Rainha Elizabeth, Claire Foy vence prêmio de melhor atriz no Emmy

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na despedida do papel de Rainha Elizabeth, Claire Foy vence o papel de melhor atriz por "The Crown". O prêmio de melhor ator foi para Matthew Rhys de "The Americans", série sobre espiões soviéticos nos Estados Unidos durante a Guerra Fria.

Após vencer sete prêmios preliminares, a série "Game of Thrones" começou a noite vencendo o prêmio de melhor ator coadjuvante com Peter Dinklage.

Thandie Newton venceu o prêmio como melhor atriz coadjuvante em série de drama pela série de ficção científica "Westworld" da HBO. Com o prêmio, ela desbancou "Handamaid's Tale" que contava com três indicações para a categoria.

"The Americans", da FX, também venceu o prêmio de melhor roteiro por série dramática. Ao longo das seis temporadas, a série recebeu 18 indicações.

A série "The Marvelous Mrs. Maisel" venceu quatro grandes prêmios no Emmy para mulheres. Entre eles, melhor roteiro em série de comédia e melhor direção, ambos para Amy Sherman-Palladino.

A comédia venceu também o prêmio de melhor atriz, para Rachel Brosnahan e melhor atriz coadjuvante para Alex Borstein.

A série "Barry" foi premiada com melhor ator em comédia com Bill Hader e Henry Winkley como melhor ator coadjuvante em série de comédia.

A dupla de "The Crown", Claire Foy e Matt Smith, entregou o primeiro prêmio da noite. "Se parecermos muito sérios, é porque somos muito britânicos", brincaram os atores.

A segunda temporada "American Crime Story", que gira em torno do assassinato do estilista Gianni Versace, ganhou três grandes prêmios. Darren Criss, que interpreta o serial killer Andrew Cunanan, venceu como melhor ator em minissérie e Ryan Murphy levou o prêmio por como melhor direção em minissérie. Antes, a série já tinha somado outros quatro prêmios técnicos.

A série da HBO não participou da última edição do Emmy porque a sua sétima temporada estreou em julho de 2017, depois do encerramento do prazo de candidaturas para esse prêmio considerado o Oscar da televisão.

Mais premiada na história da premiação, a série trata da disputa pelo poder entre as famílias poderosas.