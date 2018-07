'Não consigo fazer provas com elas', diz Paula sobre Ana Clara e Gleici

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de conversar com Gleici durante a festa "Circo" e se desculpar com a sister pela prova de resistência do líder, na madrugada deste domingo (31), Paula declarou que não pretender mais entrar em uma disputa com a acreana e Ana Clara. No quarto tropical, Viegas comentou que sentiu que a empresária estava muito quieta durante a competição pela liderança. "Eu estava sem paciência, não estava a fim de prova de resistência, não", alegou a mineira. Em seguida, a sister falou que a sua postura durante a prova irritou Ana Clara Gleici, porém, que está tudo resolvido. "Eu não consigo fazer provas com elas, mas agora eu já sei. Na prova de resistência, eu prefiro fazer com a Jéssica, pois nós duas fica em silêncio, concentrada na prova e faz", assumiu.