Naufrágio de barco anfíbio em lago deixa 17 mortos no Missouri, nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 17 pessoas morreram na noite desta quinta-feira (19) no naufrágio de um barco anfíbio durante uma tempestade repentina no lago Table Rock, perto de Branson, no estado americano do Missouri.

A embarcação, similar aos veículos anfíbios da Segunda Guerra Mundial, levava 31 passageiros, incluindo crianças, quando por volta das 19h (21h em Brasília) foi atingida por fortes ondas provocadas pela tormenta e virou.

Ela estava acompanhada de outra embarcação do mesmo tipo, que conseguiu voltar a terra firme. A estação meteorológica da região havia registrado meia hora antes do naufrágio a chegada de uma tempestade com ventos de 110 km/h.

Segundo o xerife do condado de Stone, quatro corpos foram encontrados a uma profundidade de 24 metros, sendo resgatados nesta sexta (20). Entre os mortos havia nove pessoas da mesma família e membros da tripulação.

Sete pessoas ficaram feridas, incluindo duas que ainda estão em estado grave.

O xerife da cidade, Doug Rader, disse que havia coletes salva-vidas no barco, mas não confirmou se os passageiros os estavam usando. A Guarda Costeira e o órgão federal de transportes americano também investigam o caso.

Dono de uma marina a 800 metros do local do naufrágio, Pat Cox enviou cinco barcos para resgatar sobreviventes. "Estas pessoas tiveram uma força que talvez não seja considerada", disse, em relação às vítimas do acidente.

Rick Kettles, que é dono de um restaurante na região do lado, disse que nunca viu uma tempestade semelhante em toda sua vida. "Estou tentando entender por que os barcos estavam lá. Como capitão, não consigo entender."

A região foi atingida por um ciclone, que desceu de uma nuvem, cobriu uma área de não mais de 4 km de diâmetro e durou cinco minutos. A empresa dona do barco disse que fornece assistência às vítimas e aos seus parentes.

A sexta de Branson foi de luto. Moradores deixaram flores nos carros das vítimas e na beira do lago. "Branson é uma cidade cheia de sorrisos, com muita diversão, mas hoje estamos de luto", disse a prefeita, Karen Best.

"Espero que isso não crie um estigma em Branson. Cerca de 80% da renda vêm dos turistas. Nós os amamos", afirmou Trisha Ayers, moradora que também se disse surpresa pela repentina mudança de tempo na cidade.