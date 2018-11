Neymar e Marquezine publicam indiretas em redes sociais após fim de namoro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de surpreender os fãs com o anúncio do término de seu relacionamento com Neymar, na quinta-feira (18), a atriz Bruna Marquezine publicou um post em sua conta no Instagram com o que pareceu ser um recado cifrado.

"Não sei como te explicar que você tem que se importar com as pessoas", escreveu a atriz, que desde então excluiu a postagem de sua conta.

Já o jogador, que acompanhou o amigo e surfista Gabriel Medina em competição realizada em Portugal, nesta sexta-feira (19), também se expressou de maneira misteriosa.

"De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque foi para isso que fomos criados", escreveu Neymar em uma publicação no Stories do Instagram.