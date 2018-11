No Dia do Professor, relembre personagens da ficção que ficaram conhecidos pela docência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Do inesquecível professor Raimundo Nonato, vivido pelo humorista Chico Anysio (1931- 2012), na "Escolinha do Professor Raimundo", à sonhadora e querida professora Helena (Gabriela Rivero), da novela mexicana "Carrossel", os docentes costumam ter papel de destaque na dramaturgia, seja na televisão ou no cinema.

No Brasil, um dos mestres mais lembrados é o professor Raimundo, personagem que surgiu em 1952, na rádio Mayrink Veiga e ganhou um programa só seu na Globo, em 1990. Na escolinha do mestre, passaram grandes nomes do humor, como Walter D'Ávila (1911-1996), Rogério Cardoso (1937-2003), Tom Cavalcante, Claudia Jimenez e Claudia Rodrigues.

O programa foi exibido até 1995, e depois teve mais uma temporada em 2001. Em 2015, como forma de homenagear os 25 anos da Escolinha, a Globo e o canal Viva apresentaram uma nova versão do humorístico, dessa vez, com Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, na pele do professor Raimundo e o seu famoso bordão: "E o salário ó."

Novos comediantes e atores, como Marcelo Adnet, Otaviano Costa e Dani Calabreza participam da atração. O programa deu certo e já caminha para a sua quarta temporada.

Ainda no universo do humor, o professor Girafales ( Rubén Aguirre - 1934-2016), de Chaves, e o professor Tibúrcio (Marcelo Tas), do programa Rá-Tim-Bum, da Cultura, são muito lembrados. Nas novelas brasileiras, a professora Lu, papel de Leila Lopes (1959-2009), em "Renascer" (Globo, 1993), fez grande sucesso.

O drama da professora Raquel (Helena Ranaldi), da novela "Mulheres Apaixonadas" (Globo, 2003), que apanhava de raquetadas do marido Marcos (Dan Stulbach) levantou a discussão sobre a violência contra as mulheres. Ao mesmo tempo, a novela abordou o envolvimento da professora com o aluno Fred (Pedro Furtado).

Bem mais leve, na lúdica "Meu Pedacinho de Chão" (Globo, 2014), a atriz Bruna Linzmeyer interpretou a doce professora Juliana, que tinha cabelos cor-de-rosa. Há, ainda, os filmes, como "Sociedade dos Poetas Mortos", com o inspirador professor John Keating, vivido por Robin Williams (1951-2014).