Nova camisa do Coritiba vai custar R$ 229

Silvio Rauth Filho

O Coritiba vai lançar a nova camisa oficial nesse mês, em agosto. A estreia do novo uniforme será em 10 de agosto, contra o Sampaio Corrêa. As imagens do novo uniforme ainda não foram divulgadas pelo clube. Apenas o preço. Os valores serão de R$ 229 (pro) e R$ 189 (torcedor). Os sócios terão desconto de 20%

O atual modelo, fabricado pela Adidas, está à venda no site da empresa por R$ 249,99.

Em 2018, o Coxa decidiu não renovar contrato com a multinacional alemã e resolveu lançar a própria marca de material esportivo, a 1909. As camisas serão fabricadas pela Bomache, de Fortaleza, que é responsável pelo material do Cruzeiro, do Bahia, do Paysandu, do Vitória, do Remo e do Sampaio Corrêa, além da linha casual (camisetas sociais, por exemplo) do PSG, da França.

Na próxima semana, o Coritiba vai lançar a loja oficial do clube, a “Sou 1909”, que ficará no estádio Couto Pereira. Serão 108 diferentes produtos à venda.