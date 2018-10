Nova tecnologia aumenta segurança e funções do cartão-transporte

SMCS

Os lotes de cartão-transporte adquiridos pela Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) agora contam com nova tecnologia de segurança avançada contra fraudes. A tecnologia também permitirá incorporar, futuramente, outros tipos de serviços de pagamentos no cartão, além do carregamento de créditos de passagens.

Mais de 80 mil cartões com o novo padrão já estão sendo usados. As categorias Isentos, Estudantes e Usuários são as que estão recebendo a novidade. Os próximos cartões Avulsos, vendidos em algumas bancas de revista, também virão no novo padrão tecnológico. A inovação é imperceptível para o usuário.

“O passageiro não nota diferença, pois o cartão é igual ao antigo", disse o coordenador da Área de Tecnologia de Informação da Urbs, Vilson Kimmel. "Mas trata-se de uma tecnologia mais moderna em termos de segurança para o sistema de transporte e que pode gerar facilidades no futuro para o cidadão, pois permite incorporar no cartão outros tipos de serviços de pagamentos.”

Novidades

Mais de 60% dos passageiros do transporte coletivo de Curitiba fazem descolamentos usando cartão-transporte. Com ele, é possível evitar a circulação de dinheiro dentro dos ônibus e das estações, uma segurança extra para os passageiros e funcionários do transporte coletivo.

A Urbs lançou neste mês o credenciamento para ampliar os locais de pontos de venda de carregamento de créditos. O credenciamento é aberto a setores bancários ou financeiro, operadoras de transações eletrônicas em estabelecimentos comerciais, comércio varejista, serviços de venda e recarga de créditos eletrônicos para estabelecimento móvel, administração de cartões de créditos, débitos, alimentação, refeição, combustível. “O cidadão poderá carregar os créditos em supermercados, farmácias, agências, lotéricas e diversos outros pontos”, falou Kimmel.