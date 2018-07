Novo filme de 'Star Wars' vai ter aparição póstuma de Carrie Fisher

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O episódio nove do filme “Star Wars” vai contar com a aparição póstuma da atriz Carrie Fisher, 60, que morreu em dezembro de 2016, afirmou a Disney na sexta-feira (27).

O novo filme da franquia começa suas filmagens a partir da próxima semana.

O personagem de Fisher, conhecido no mundo como Leia, irmã do Jide Luke Skywalker, interpretado pelo ator Mark Hamill, ainda estava viva no último filme da franquia “O Último Jedi”, de 2017.

O episódio final da saga que começou em 1977 com "Star Wars: Uma Nova Esperança", tem lançamento mundial previsto para dezembro de 2019.

A Disney explicou que a personagem de Fisher será composta de filmagens anteriores não utilizadas de "O Despertar da Força". Para isso, o estúdio pediu a bênção de sua filha, Billie Lourd.

Essa não será a primeira vez que a imagem de Fisher aparece em um filme de "Star Wars", apesar de sua ausência das filmagens. No longa "Rogue One",de 2016, um 'spinoff' da série principal. Uma versão muito mais jovem de Fisher no papel de Leia apareceu no filme, através do uso de uma .tecnologia para animar sua imagem.