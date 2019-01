Novo Mercedes-Benz A 250 Vision tem tecnologia inovadora

A Mercedes-Benz inicia as vendas no Brasil do A 250 Vision. O modelo foi mostrado durante o Salão do Automóvel, em novembro, e tem preço sugerido de R$ 194,9 mil. O hatch é equipado com motor 2.0 de quatro cilindros e 224 cavalos. A transmissão automática tem dupla embreagem e sete marchas.

Segundo a fabricante, o carro acelera de zero a 100 em 6,2 segundos e atinge 250 km/h. Um dos destaques do lançamento é sua central multimídia, bastante funcional e intuitiva. O porta-malas comporta 370 litros, 29 a mais que o carro anterior.

Na dianteira a esportividade é marcada pelos vincos do capô ao estilo tubarão, e pelos faróis finos de led. As laterais são marcadas por linhas paralelas e por rodas de liga leve de 18 polegadas. A traseira traz lanternas levemente inclinadas que invadem a tampa do porta malas e duas saídas de escapamento,

O teto é panorâmico, quase todo envidraçado e o porta malas tem capacidade para 370 litros. E a mudança de desenho das lanternas ampliou a abertura do compartimento em 20 centímetros. No interior um painel com duas telas de 10 polegadas, um touchpad no console central e volante multifuncional com comandos touch control. O novo Classe A é o primeiro modelo da Mercedes Benz a apresentar o sistema de multimídia inteligente e intuitivo MBUX. Este sistema é uma revolução para experiência de uso de veículo. Itens cm apelo emocional marcam a compreensibilidade da estrutura de controle e brilham por meio de gráficos de máxima resolução que são calculados e apresentados em tempo real.

Como exemplo o inovador controle vocal inteligente com reconhecimento da fala natural que ativam funções como ajuste do ar condicionado, escolha da estação de rádio e abertura da persiana do teto solar.

A lista de equipamentos de série do A 250 Vision inclui assistente de frenagem ativo, capaz de reduzir as consequências de colisões traseiras contra veículos mais lentos ou parados à frente. Também pode evitar atropelamentos ou reduzir as consequências de impactos contra ciclistas e pedestres.