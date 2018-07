Novo técnico do PSG terá conversas com Neymar para evitar polêmicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thomas Tuchel, o novo técnico do Paris Saint-Germain, disse neste domingo (29) que suas conversas com o jogador Neymar serão em portas fechadas.

O técnico quer evitar que as declarações com o brasileiro vire polêmica. "Sempre é um desafio se recuperar e vou ajudá-lo para que consiga. Mas quando falar dele, ficarei em segredo", afirmou.

Neymar foi alvo de críticas por sua postura de simulações e reclamações durante a Copa do Mundo da Rússia. O brasileiro foi chacota no mundo todo com memes e vídeos de pessoas se jogando no chão simulando faltas ao ouvirem o seu nome.

Além do respeito pelo craque brasileiro, o ex-treinador do Borussia Dortmund, quer criar uma relação estreita com o jogador.