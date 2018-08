O esporte da Globo já mudou para sua nova sede no Rio de Janeiro

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

O esporte da Globo, com base no Rio de Janeiro, já está operando quase que por inteiro do prédio da Globosat, na Barra, Rio de Janeiro. Antes, lá só estava o SporTV, dividindo espaço com os canais Multishow e GNT. Agora praticamente todo o setor, que antes ficava com o Jornalismo e até chegou a ser uma parte dele no Jardim Botânico, passou a ocupar a sua nova sede. Todas as chefias, inclusive, já estão despachando da Barra. Um andar inteiro foi reservado para o departamento, com suas várias divisões, em um local que desde a concepção do projeto recebeu o nome de “fábrica do esporte”. O interessante é que em lugar nenhum há divisórias. É tudo aberto e os chefes não têm salas. As conversas reservadas, quando necessárias, são realizadas na “sala de reunião”. É o único local fechado. Ainda existem algumas reformas e adaptações sendo feitas. O final dessas obras está previsto para dezembro.

Olha o alvo

Sabe aquele programa novo de fofocas, que a Rede TV! está querendo lançar às 6h da noite? Pois é, está bem difícil encontrar quem encare essa, porque todos os convidados até agora não aceitaram. Além da insegurança, do quanto tempo vai durar, as propostas deixam a desejar. O nome da vez agora é o da Mara Maravilha. Estão conversando com ela.

Homenagem cancelada

Ainda da série dos 65 anos, no ‘Programa do Porchat’, a Record cogitou prestar uma homenagem ao Fausto Silva, também com história na casa, quando ela ainda estava nas mãos da família Machado de Carvalho. Mas diante das negativas aos nomes da Ana Maria Braga, Tom Cavalcante e Márcio Garcia, o convite ao Fausto nem chegou a ser feito.

Último dia

Hoje termina a parceria SBT e Disney, com o fim do contrato celebrado em 31 de agosto de 2015. Mais um daqueles casos do foi bom enquanto durou.

Atrelado

Vários títulos recém-lançados pela Globo Filmes – ‘Uma Quase Dupla’, ‘O Nome da Morte’ – e outros que ainda chegarão aos cinemas – ‘Crô’, ‘Chacrinha’... – já farão parte da programação da Globo a partir de janeiro. Em formato de séries ou filmes nas suas sessões.

Pode Arnaldo?

O canal Universal, do cabo, está usando trechos do Hino Nacional em chamadas da sua programação. Um fundo musical para anunciar que na Semana da Pátria será apresentada uma seleção especial de filmes. Se já não bastasse o desrespeito antes dos jogos de futebol, agora também tem isso.

Às claras

Dependesse do autor Aguinaldo Silva e da própria Globo, a volta do José Mayer às novelas se daria em ‘O Sétimo Guardião’. Uma pena não acontecer. Por mais que ele não devesse ter feito o que fez e por aquilo já foi devidamente penalizado, dentro da emissora mesmo existe o entendimento que ele não deve e não pode ser condenado pelo resto da vida.

Time fechado

A Globo definiu o grupo de roteiristas da novela ‘Filhos da Terra’, substituta de ‘Espelho da Vida’ na faixa das 6. No comando do texto, Thelma Guedes e Duca Rachid, trabalhando ao lado dos colaboradores Aimar Labaki, Dora Castellar, Carô Zinski e Cris Biscaia.

E outra

Julio Fischer, ao contrário do que se imaginava, não fará parte do projeto de ‘Filhos da Terra’. A novela tem estreia prevista para 26 de março de 2019. Renato Góes e Julia Dalavia vão liderar o elenco.

Bate – Rebate

‘Malhação: Vidas Brasileiras’, adaptada por Patrícia Moretzsohn, atingiu a audiência de 19 pontos no PNT (dados de junho e julho)...

... Ou seja, já igualou o PNT dos meses finais de ‘Viva a Diferença’.

Em paralelo ao espetáculo ‘Renato Russo – O musical’, Bruce Gomlevsky retoma seus trabalhos em ‘Ilha de Ferro’, minissérie da Globo...

... Para fazer um dos vilões.

Carla Fioroni gravou participação em ‘As Aventuras de Poliana’, no SBT...

...Faz uma agente do Conselho Tutelar.

As novas câmeras que o SBT está comprando só estarão à disposição no começo do ano que vem.

A Turner ainda não se pronuncia sobre uma segunda temporada da série ‘Pacto de Sangue’, em exibição no Space...

...Como na maioria dos casos, a ordem é aguardar os resultados da primeira temporada.

C´est fini

O canal Lifetime marcou para dia 8, às 20h40, com quatro horas de duração, a exibição de ‘A Vida Secreta de Marilyn Monroe’. Minissérie baseada no livro de J. Randy Taraborrelli, traz no elenco Kelli Garner como Marilyn Monroe; Susan Sarandon e Emily Watson, entre outros. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!