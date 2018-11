O maior parque aquático do Sul do Brasil fica em Foz do Iguaçu

Da redação

Localizado ao lado Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu (PR), o Blue Park chega ao mercado para revolucionar o conceito de diversão em família. Considerado o maior parque aquático do sul do país, está em fase final de construção. Serão 60 mil metros quadrados de área total, o que corresponde a 8 campos de futebol. Um espaço incrível que esconde e ao mesmo tempo revela um cenário que proporcionará momentos únicos. O novo espaço será aberto ao público em dezembro, e como fica na área do hotel, os hóspedes do Mabu poderão aproveitar para utilizar as dependências uma hora mais cedo.

O grande diferencial do Blue Park é a praia com ondas de águas termais. São Onze mil metros quadrados cercados por palmeiras, espreguiçadeiras, areia e claro, muitas ondas originais de um cenário litorâneo. O Blue Park vai proporcionar aos visitantes nove tipos de ondas, cada uma com força e altura distintas, tudo controlado por motores de alta tecnologia. As ondas mais altas chegam a 1,20 m de altura.

A profundidade da praia também varia. É possível mergulhar na parte mais funda com 1,80 de profundidade, ou apenas molhar os pés na beira da praia. Mesmo com todo o espaço monitorado, a segurança é prioridade no Blue Park, por isso guarda-vidas vão trabalhar para garantir a tranquilidade e segurança dos frequentadores.

O Blue Park está sendo construído próximo à uma das principais rodovias de Foz do Iguaçu. A BR-469 é caminho para o aeroporto internacional, fronteira com a Argentina e Cataratas do Iguaçu. Por ser uma rodovia federal o estado de conservação é ótimo e o acesso para quem chega de carro também é simples.

A primeira fase do projeto Blue Park, que compreende a construção da praia termal com ondas, bar molhado, lojas, área de alimentação, estacionamento, e estrutura de atendimento ao público, será entregue no mês que vem. A segunda fase (com as atrações radicais) e a última fase (com área Kias) serão entregues, respectivamente, em julho e dezembro do ano que vem. Além de entretenimento o parque também está gerando empregos. Só nessa primeira fase serão 75 vagas de trabalho diretas e mais de 200 empregos indiretos.

O Blue Park é um empreendimento do Grupo Mabu, presente há mais de 45 anos na indústria de hospitalidade, sempre trazendo inovações para garantir as melhores experiências aos hóspedes que vem a lazer ou a negócios Com a construção do Blue Park, o Grupo Mabu consolida sua atuação no mercado de lazer em Foz do Iguaçu e região, oferecendo aos seus clientes uma incrível opção para diversão.