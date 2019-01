Paraná Clube passa em branco de novo e empata em 0 a 0 com o Toledo

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube empatou em 0 a 0 com o Toledo, nessa quarta-feira (dia 30) à noite, no Estádio Municipal 14 de Dezembro, pela 4ª rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior – o primeiro turno do Campeonato Paranaense.

Foi o 3º jogo que o Paraná não fez gol no Estadual. Nas rodadas anteriores, o time foi derrotado pelo Operário por 1 a 0, na Vila, e empatou com o Maringá em 0 a 0, no Norte. Na partida restante, foram quatro gols na vitória de 4 a 0 sobre o Foz, na Vila.

Veja aqui como foi a atuação dos jogadores do Paraná contra o Toledo

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais. O time da capital está na 5ª colocação do Grupo B, com cinco pontos. A equipe do Interior ficou em 2º lugar do Grupo A, com cinco pontos.

Clique aqui para ver a fórmula de disputa da competição.



Clique aqui para ver a classificação, no site Srgoool.



Nas duas rodadas finais da primeira fase da Taça Sicupira, o Paraná vai enfrentar o Athletico (na Vila Capanema, no próximo domingo) e o Londrina (no Estádio do Café).

TÉCNICO

Foi o 13º jogo do técnico Dado Cavalcanti no Paraná Clube, desde que retornou ao clube, em outubro de 2018. Nos outros 12 jogos, ele somou duas vitórias, quatro empates e seis derrotas.

REFORÇOS

Dos reforços contratados pelo Paraná em 2019, ainda não estrearam o goleiro Filipe (ex-Santos), os zagueiros Leandro Almeida (ex-Londrina) e Matheus Lopes (ex-CSA), o volante Jeferson Lima (ex-Internacional) e os meias Itaqui (ex-Brasil-RS) e Caio Rangel (ex-Juventude).

ESCALAÇÃO

O técnico Dado Cavalcanti promoveu oito mudanças em relação ao último jogo. Entraram na equipe o lateral-direito Sueliton, o zagueiro Eduardo Bauermann, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, os volantes Alejandro Marquez e Kadu, o meia Maicosuel e os atacantes Rodrigo Carioca e Kessley. Desses, dois estrearam pelo clube: Guilherme Santos (ex-Paysandu) e o chileno Alejandro Marquez (ex-O´Higgins). O motivo para tantas alterações, segundo o treinador, foi o desgaste físico excessivo dos jogadores nas primeiras rodadas.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná jogou num 4-2-3-1, com Kessley de centroavante e Andrey na meia-ponta-direita. Logo no primeiro minuto, Kessley teve uma grande chance de abrir o placar, mas parou no goleiro. Com o passar do tempo, Kessley e Andrey trocaram de posição. Mas mesmo assim o time não produzia muito no ataque, tinha dificuldades de fazer a transição ofensiva e ainda cometia erros na saída de bola, diante da marcação alta do Toledo. As chances mais perigosas da etapa foram do time da casa, que chegou a acertar uma bola no travessão e exigiu uma boa defesa do goleiro Thiago Rodrigues.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Paraná não apresentou melhora. Aos 17 minutos, o técnico Dado Cavalcanti trocou o volante Alejandro e o atacante Andrey pelo volante Fernando Neto e pelo atacante Jenison, respectivamente. O time melhorou e consegui quatro finalizações, algumas delas com perigo, mas não o suficiente para abrir o placar. Aos 34, Kessley deu lugar a Alesson. O Paraná ainda escapou de perder jogo aos 45 minutos, quando o árbitro anulou um gol de Júlio Pacato – ele considerou que o jogador do Toledo fez falta em Suelinton quando cabeceou para dentro.

TOLEDO 0 x 0 PARANÁ

Toledo: André Luiz; Everton, Eduardo Luiz, Fandinho e Adriano (Guilherme Rend); Neto, Jonathan, Revson e Júlio Pacato; Marcelinho (Thiaguinho) e Wainy (Júlio César). Técnico: Agenor Piccinin

Paraná: Thiago Rodrigues; Sueliton, Rodolfo, Eduardo Bauermann e Guilherme Santos; Alejandro Marquez (Fernando Neto) e Kadu; Andrey (Jenison), Maicosuel e Rodrigo Carioca; Kessley. Técnico: Dado Cavalcanti

Gols:

Cartões amarelos: Adriano, Neto, Kessley, Alejandro Marquez, Kadu, Everton, Jonathan

Árbitro: Nilo Neves de Souza Junior

Local: Estádio Municipal 14 de Dezembro, em Toledo, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

1 – Kessley é lançado por Maicosuel e fica cara a cara com o goleiro André Luiz, que sai e salva

17 – Cobrança de alta ensaiada. Maicisuel rola para Kadu, que devolve, Maicosuel bate de fora da área e o goleiro pega no meio do gol

19 – Revson cobra falta para a área. Eduardo Luiz cabeceia para baixo. A bola bate no travessão e sai

23 – Rodrigo Carioca tenta jogada pela direita e, quase na linha de fundo, finaliza fraco, de bico. O goleiro pega fácil

25 – Alejandro perde a bola no meio. Revson fica com ela e bate de longe, por cima do gol

29 – Andrey recebe de Rodrigo Carioca e chuta por cima do gol

30 – Rodolfo lança para a área. Kadu domina e bate por cima do gol

35 – Jonathan domina e arrisca de fora da área. A bola sai à direita

37 – Revson cobra falta de longe. Thiago Rodrigues faz boa defesa no canto direito

SEGUNDO TEMPO

2 – Júlio Pacato se antecipa a Suelinton, domina e arrisca de fora da área. A bola passa perto do gol

4 – Rodrigo Carioca tabela com Andrey, recebe e bate a gol. O goleiro defende em dois tempos

9 – Rodrigo Carioca faz boa jogada e deixa com Andrey, que demora a chutar e acaba travado

17 – Maicosuel cruza. Andrey tenta de cabeça, prensado com a zaga. A bola assusta e sai em escanteio

18 – Julio Pacato arranca com a bola e, da meia-lua, chuta torto, para fora

21 – Suelinton recebe na direita, corta a marcação e bate cruzado, no canto. O goleiro faz boa defesa. Após o escanteio, Rodrigo Carioca arremata de fora da área, por cima do gol

23 – Kessley recebe de Maicosuel e, de fora da área, chuta longe do gol

28 – Fernando Neto desarma no campo de defesa, arranca com a bola, chega perto da área e bate à esquerda do gol

29 – Guilherme Rend bate de longe. Thiago Rodrigues pega no meio do gol

31 – Kadu arrisca de longe. André Luiz salva e defende no canto direito

38 – Após escanteio, a zaga do Paraná afasta. Júlio César chuta de longe. Thiago Rodrigues espalma para escanteio

43 – Fernando Neto cobra falta de longe e manda por cima do gol

45 – Everton cruza. Júlio Pacato sobe nas costas de Suelinton e cabeceia para dentro. Mas o árbitro anula, marcando falta do jogador do Toledo em Suelinton

47 – Alesson arremata de fora da área e manda por cima do gol