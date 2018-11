Redação Bem Paraná

O Paraná Clube pode ser rebaixado no Brasileirão já neste domingo (4). Há risco de ele terminar a 32ª rodada da competição sem chance matemática de escapar do descenso – faltariam ainda seis rodadas para o fim da competição. Isso pode ocorre se o time perder para o Vitória, em casa, e houver mais dois resultados paralelos na rodada.

Na tabela de classificação, o Paraná tem 17 pontos em 31 jogos. Faltam sete rodadas. Se vencer todos os jogos, somaria 21 pontos e iria a 38. Contudo, se perder para o Vitória na partida pela 32 rodada, o time do técnico Dado Cavalcanti ficaria com 17 pontos e um máximo de 18 pontos para somar nas seis rodadas restantes – portanto, chegaria no máximo a 35 pontos. O Vitória, que hoje tem 33 pontos, iria a 36 com um triunfo na Vila Capanema.

Além do Vitória, ainda há mais cinco times que matematicamente poderiam ser alcançados pelo time paranaense: Vasco (35 pontos), Botafogo (35), América-MG (34), Chapecoense (34) e Sport (33). Contudo, se pelo menos dois deles vencerem na rodada, não seriam mais ultrapassados pelo Paraná, em caso de derrota na Vila Capanema.

Vasco e Botafogo não precisam nem vencer; empatar basta para eles ficarem fora do alcance. E ambos jogam no Rio de Janeiro nesta rodada. O Vasco enfrenta o Fluminense e o Botafogo recebe o Corinthians. Na rodada, o América duela com o Cruzeiro em Belo Horizonte; a Chapecoense pega o Bahia, em Salvador; e o Sport recebe o Ceará em Recife. Quem vencer não seria mais alcançado pelo Paraná, se este perder para o Vitória.

“Se eu for parar para ver os números, vejo que todos são negativos. Eu me desapeguei. Não vou deixar influenciar no meu trabalho”, disse Dado Cavalcanti. “O que vou continuar fazendo é buscar evolução individual desses atletas”.