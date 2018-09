Paraná faz gol inédito, mas cede empate para a Chapecoense na Vila Capanema

Redação Bem Paraná

O Paraná fez um gol ‘inédito’, mas mesmo assim não conseguiu derrotar a Chapecoense na noite desta quarta-feira (5), na Vila Capanema. Isso porque o time paranaense cedeu o empate a três minutos do fim. A partida terminou 1 a 1 – e era válida pela 23ª rodada do Brasileirão.

O ineditismo ocorreu pela forma com a qual saiu o gol: a partir de uma cobrança de escanteio. Eram 39 minutos quando Grampola colocou a bola para dentro, após um escanteio cobrado por Nádson. Até então, o time era o único na competição que não havia marcado nenhum gol oriundos de escanteios ou de faltas (diretas ou indiretas). O castigo veio depois: o gol da Chape foi de falta, uma cobrança direta de Diego Torres.

CLASSIFICAÇÃO

Ao não vencer a partida, o Paraná ampliou um jejum de vitórias que agora chega a nove rodadas. E o time não saiu na lanterna do Brasileirão. Agora tem 16 pontos. O resultado serviu apenas para puxar a Chape para a penúltima posição, com 22 pontos. O Vasco, último time fora da zona de rebaixamento, tem 24 pontos e duas partidas a menos.

TÉCNICO

O jogo desta quarta-feia (5) foi o quinto do técnico Claudinei Oliveira à frente do Paraná Clube. Nos outros jogos, ele somou um empate e três derrotas.

TABELA

O Paraná volta a campo neste domingo. Recebe o Santos na Vila Capanema, às 19 horas.

ESCALAÇÃO

O técnico Claudinei Oliveira contava com o retorno do volante Leandro Vilela. Mas havia perdido o atacante Silvinho e o volante Jhonny Lucas. Assim, Carlos foi escalado no ataque, pelo lado direito, enquanto Nádson foi para o lado esquerdo. De última hora, o treinador ainda colou Rayan na zaga, em vez de Cleber Reis, que sentiu uma lesão no quadril nesta quarta. O esquema foi o 4-1-4-1. Alex Santana ficou mais avançado no meio-de-campo, junto a Caio Henrique.

PRIMEIRO TEMPO

Em casa, o Paraná mostrou entusiasmo, mas não conseguia organizar jogadas ou acertar passes no campo de ataque. Como fruto disso, praticamente não criou chances de gol diante de um adversário bem fechado. Isso até os 25 minutos. A partir daí, o time da casa passou a apostar em cruzamentos para a área. Depois de ver os zagueiros adversários salvarem duas vezes em cima da risca, o Paraná abriu o placar aos 39 minutos, com Rafael Grampola, após cobrança de escanteio.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Paraná recuou para tentar contra-ataques. Só conseguiu encaixar um nos 10 primeiros minutos. Foi quando Claudinei trocou Carlos por Deivid, recém-contratado e que estreava na equipe. Deivid passou a jogar pelo lado direito. Aos 20, Maicosuel substituiu Nádson. Aos 26, René Santos – que havia se machucado – deu lugar a Jesiel na zaga.

Apesar das mudanças, o Paraná manteve a ideia de jogar em contra-ataques. Isso teve um preço: o time permitiu que o adversário tocasse a bola perto da área. Até que, em uma falta cometida por Leandro Vilela perto da área, a Chapecoense chegou ao gol de empate, com Diego Torres, aos 42 minutos. Depois disso, o Paraná tentou reagir, mas era tarde.

ESTATÍSTICAS

Na partida, o Paraná teve 15 finalizações (4 certas), 37% de posse de bola, 69% de eficiência nos passes e 10 escanteios. A Chapecoense teve 10 finalizações (5 certas), 63% de posse de bola, 84% de eficiência nos passes e 3 escanteios. Os números são do site WhoScored.

PARANÁ 1 x 1 CHAPECOENSE

Paraná: Richard; Júnior, René Santos (Jesiel), Rayan e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Carlos (Deivid), Caio Henrique e Nádson (Maicosuel); Rafael Grampola. Técnico: Claudinei Oliveira

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Roberto; Elicarlos e Márcio Araújo (Diego Torres); Bruno Silva, Canteros e Victor Andrade (Marquinhos); Doffo (Capixaba). Técnico: Guto Ferreira

Gols: Rafael Grampola (39-1º), Diego Torres (42-2º)

Cartões amarelos: Bruno Silva, Rayan, Elicarlos, Leandro Vilela

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Local: Vila Capanema, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

5 – Grampola toma a bola de Rafael Thyere e é derrubado perto da área. Nádson cobra para a área, a zaga afasta e Carlos finaliza por cima do gol

14 – Bruno Silva arranca com a bola, entra na área e bate cruzado, mas torto

15 – Doffo arremata de fora da área e manda por cima

21 – Canteros cobra falta para a área. Elicarlos cabeceia com perigo, mas para fora

25 – Doffo cobra falta lateral e chuta direto a gol. A bola vai por cima

27 – Júnior recebe de Alex Santana e arrisca de fora da área. A bola sai à direita

31 – Caio Henrique cruza da esquerda. Carlos cabeceia e Jandrei pega fácil

33 – Vítor Andrade recebe na área, dribla Rene e chuta cruzado. Richard pega

34 – Caio Henrique cobra escanteio. René Santos escora, Igor cabeceia e Eduardo salva em cima da risca

36 – Nádson cobra falta para a área. Jandrei afasta mal pelo alto. Igor chuta ao gol sem goleiro e Rafael Thyere salva

39 – Gol do Paraná. Nádson cobra escanteio. Leandro Vilela escora e Grampola, na pequena área, toca para dentro

45 – Eduardo recua para o goleiro. Carlos toma a bola, dribla Jandrei e chuta a gol. Rafael Thyere manda para escanteio. Caio Henrique cobra e Rayan cabeceia por cima

SEGUNDO TEMPO

10 – Igor recebe de Leandro Vilela e chuta de fora da área. Jandrei põe para escanteio

14 – Deivid recebe na direita e rola para Caio Henrique na área. Ele domina, gira e chuta por cima

16 – Eduardo rola para a área. Marquinhos recebe na área e finaliza. Richard sai e salva o gol

19 – Canteros dribla Leandro Vilela e Alex Santana e bate de fora da área. Richard pega

26 – Caio Henrique cobra escanteio, Alex Santana escora e Grampola toca para dentro. Desta vez, porém, o árbitro flagra impedimento e anula o gol

32 – Alex Santana arranca com a bola dominada, entra na área e bate a gol. A bola vai por cima

42 – Gol da Chapecoense. Leandro Vilela derruba Canteros a 20cm da área. Diego Torres cobra e acerta o ângulo esquerdo

43 – Caio Henrique cobra escanteio. Deivid escora, a zaga desvia e a bola vai na rede do lado de fora

44 – Após escanteio, Rayan escora e Jesiel tenta de bicicleta. A bola sai rente à trave