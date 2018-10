Paraná não terá lei seca no dia da eleições

Redação Bem Paraná com assessoria

O Paraná não terá Lei Seca durante as eleições do próximo domingo (7). A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas pediu o fim da Lei Seca durante as eleições e a Secretaria Estadual de Segurança Pública atendeu o pedido. Nas últimas cinco eleições a associação conseguiu impedir a determinação.

A lei impede a venda, a compra e o consumo público de bebidas alcoólicas durante o dia da votação, entre as 6h da manhã e às 18h da tarde. As pessoas que forem flagradas vendendo, comprando ou consumindo bebidas alcoólicas vão ser conduzidas até a delegacia. A determinação foi criada para garantir a ordem e tranquilidade pública.

O presidente da Abrabar, Fábio Aguayo, defende que a resolução é ultrapassada. “Todo ano eleitoral a gente tem sucesso neste pedido. Ela não tem amparo legal. Já funciona em outros estados, como Santa Catarina e Rio de Janeiro”, afirma.

Fabio Aguayo afirma que o setor de bares e casas noturnas tem muitos prejuízos com esse tipo de proibição. “Chegamos a ter até 80% de prejuízos. A conta não fecha. Não há necessidade disso no Paraná” , finaliza.