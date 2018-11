Patricia Bonaldi apresenta beachwear de luxo que vai da praia à festa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho no mercado internacional, Patricia Bonaldi desfilou sua primeira coleção completa de beachwear nesta terça-feira (23) na SPFW. Maiôs, biquínis e saídas de praia foram decorados com os bordados típicos do trabalho da estilista mineira.

"Nos Estados Unidos, os compradores adoram os elementos que identificam a cultura brasileira", conta Bonaldi no backstage. Araras e folhagens estampam quimonos, saias e vestidos transpassados e calças que vão da praia ao jantar à beira-mar.

Até alguns maiôs, com transparências, babados e bordados, podem ser usados como bodies combinados às saias mídi propostas estampadas pela estilista. "O beachwear de PatBo não deve ser usado só na praia", explica.

Linho, tramas de cestaria e redes de algodão também aparecem compondo esse guarda-roupa. Em alguns looks, Bonaldi também troca a opulência das estampas e dos bordados por peças lisas verde e bege decoradas com babados estruturados e volumosos.

Apesar de composta em sua maioria por maiôs e biquínis, o alto verão da marca ainda conversa com o universo de bordados e estampas voltado a cliente mais jovem de Patricia Bonaldi.