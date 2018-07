Paula Fernandes anuncia fim do namoro de 5 meses com editor Claudio Mello

Folhapress

GILVAN MARQUES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paula Fernandes anunciou o término do seu namoro com o empresário e editor de revistas Claudio Mello. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora ao UOL, nesta quinta-feira (12).

"A Paula é muito discreta quanto a isso. Mas, sim, tem um tempo que o sentimento de amizade e carinho prevaleceu entre eles", disse a assessoria. "Agora, a cantora segue focada na estreia da turnê Jeans dia 17 de agosto, no Rio de Janeiro", completou.

Os dois foram vistos juntos publicamente pela primeira vez em fevereiro e, no mês seguinte, eles embarcaram para uma viagem romântica a Londres.

Antes disso, Paula Fernandes namorou por cerca de quatro meses com o tenor lírico Thiago Arancam. Eles anunciaram o término do relacionamento em outubro de 2017, alegando que "as agendas de ambos não estavam funcionando."