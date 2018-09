Paulo Guedes e General Mourão visitam Bolsonaro em hospital após polêmica da CPMF e IR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de manifestantes se reúne em frente ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, à espera do guru econômico do candidato Jair Bolsonaro (PSL), Paulo Guedes, e do candidato a vice General Mourão (PRTB). Eles visitarão o presidenciável, que se recupera de um atentado a faca no último dia 6.

Será o primeiro encontro de Bolsonaro e Guedes após a polêmica fala do economista em defesa de uma nova forma de CPMF somada à proposta de alíquota única para o Imposto de Renda.

A declaração, revelada pela Folha de S.Paulo, provocou uma crise interna na campanha e fez Guedes cancelar palestras a investidores.

Além do ato em frente ao hospital, apoiadores pretendem inflar, na tarde deste sábado (22), bonecos de Bolsonaro e Mourão no Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera.