Paulo Gustavo e Monica Martelli gravam cenas de filme em show de Anitta em Curitiba

Redação Bem Paraná

Anitta estará nos cinemas no fim do ano. A cantora fez uma participação como ela mesma na sequência do filme ´Os Homens São de Marte... e É pra lá que Eu Vou"´ (2014). Ela se apresentou na noite de sábado (28) em Curitiba, e Paulo Gustavo e Mônica Martelli usaram a apresentação de cenário para a nova comédia "Minha Vida em Marte", que chega aos cinemas no dia 27 de dezembro. Os dois atores publicaram fotos com Anitta e foram só elogios para a cantora.