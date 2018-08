PDT vai ter palanque para Ciro Gomes no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, abriu no início da tarde deste sábado (4) a convenção estadual do partido. No encontro, Lupi disse que a prioridade é a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. "O objetivo é garantir palanque para a candidatura nacional de Ciro Gomes, que vem desbravando a bandeira do trabalhismo com coragem, ousadia e preparo", afirmou Lupi. "Estamos conversando com alguns partidos que têm projetos parecidos com o nosso e que podem aderir a esse processo", disse o pedetista.

Durante o discurso de abertura, Lupi comentou a decisão de Osmar Dias em desistir da candidatura ao governo paranaense. "Lamentamos essa decisão do senador Osmar. Ontem (sexta, 3), infelizmente, para a nossa surpresa, para a nossa profunda tristeza, questões familiares levaram ele a tomar esta decisão. Respeitamos a decisão porque ninguém pode ser candidato obrigado", afirmou.

A convenção, que ocorreu no Clube Recreativo Dom Pedro II, em Curitiba, homologou as candidaturas dos filiados que vão concorrer aos cargos de deputado estadual e federal. Cerca de 500 pessoas participaram do encontro no qual também foi delegado à executiva estadual do partido o caminho que o PDT deverá seguir no Paraná. "Eu defendo a candidatura do Nelton Friedrich. Ele é um companheiro que conheço há muitos anos, tem muito preparo e conhece profundamente o Paraná, mas a decisão vai ser da maioria e eu vou respeitar", disse Lupi.

Friedrich era um dos coordenadores da campanha de Osmar e candidato a deputado federal. "Eu estava propenso a disputar mandato porque estou indignado com o que está acontecendo em Brasília e no Paraná. Não posso ficar de braços cruzados e omisso. Essa possibilidade de ser o candidato ao governo pelo PDT vai depender dessas últimas conversas, mas se for essa a minha missão, a missão será cumprida", afirmou.