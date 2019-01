PF prende três pessoas em Curitiba por simulação de união estável para fins migratórios

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (29/01) três pessoas em flagrante ao tentarem simular uma união estável com o objetivo de regularizarem a situação de um imigrante irregular no país.

Uma brasileira e seu suposto companheiro chinês apresentaram no setor de migração da Polícia Federal diversos documentos com o intuito de regularizar a permanência do imigrante que reside em Curitiba.

