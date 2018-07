Plantação de uvas rústicas é diferencial de vinícola em Pitanga

Redação Bem Paraná com assessoria

Um grupo de 40 agricultores familiares do município de Pitanga (região central do Paraná) fez uma visita técnica à Vinícola Araucária, de São José dos Pinhais, para conhecer de perto o ciclo de desenvolvimento da cultura de uvas rústicas e de uvas viníferas e o processo de vinificação. A visita faz parte de um projeto que busca estimular a viticultura no município.

Os agricultores foram recebidos por Renato Adur, sócio administrador da Vinícola Araucária, e pelo engenheiro agrônomo e ambientalista Pedro Gallina, também sócio da Araucária. Os dois estiveram em Pitanga no mês de outubro para lançar a ideia de transformar o município num centro produtor de uvas rústicas. Segundo o secretário da Agricultura e Pecuária, Juliano Cesar Lipovieski, que acompanhou o grupo, a Prefeitura de Pitanga acredita no projeto e deverá liberar cerca de R$300 mil, já no início de 2018, para a compra de mudas por meio de um processo de licitação.

O projeto prevê a distribuição de até 300 mudas de uvas rústicas (bordô, niágara branca, Isabel, niágara rosa e concord ou francesa) por agricultor das diversas comunidades rurais de Pitanga. A prefeitura também prestará a devida assistência técnica aos que aderirem ao projeto. Para Juliano Lipovieski, a vinicultura vai garantir a sucessão familiar e a continuidade da agricultura familiar em Pitanga, possibilitando ganhos adicionais a quem vive no campo.

De acordo com Renato Adur, a viticultura não pode ser uma atividade que virá para substituir outra, mas sim para agregar e somar com o que a propriedade já produz. Os produtores têm que pensar na uva como uma atividade econômica lucrativa, seja na venda in natura, na elaboração de vinhos ou na produção de sucos, geléias e outros derivados, seja no enoturismo, ressaltou. Pedro Gallina, por sua vez, mostrou cada etapa da produção das uvas, desde a escolha e o preparo do solo, as técnicas de plantio, o combate às pragas e a poda até os cuidados a serem observados na colheita.