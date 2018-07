Polícia deve concluir inquérito sobre a morte da advogada Tatiane Spitzner nesta segunda

Redação Bem Paraná com assessoria

A Polícia Civil de Guarapuava deve concluir nesta segunda-feira, 30, o inquérito que investiga a morte da advogada Tatiane Spitzner, morta o cair do quarto andar do prédio onde morava com o marido o professor Luis Felipe Manvailer, no dia 22 de julho. A suspeita é de que Manvailer tenha jogado Tatiane da sacada do prédio durante uma briga do casal. Com a conclusão das investigações, o inquérito será enviado ao Ministério Público do Paraná para o prosseguimento do processo com a apuração e punição do culpado.

O caso é tratado como crime de feminicídio. Tatiane e Luis Felipe estavam casados desde 2013.

Segundo as informações da família de Tatiane, ela pretendia se separar de Luis Felipe, mas ele não estaria aceitando a separação. Tatiane havia se queixado para o pai Jorge Spitzner, que também é advogado e com quem trabalhava, que se sentia muito oprimida por Luis Felipe.

Tatiane Spitzner foi encontrada morta na madrugada de domingo (22), no apartamento em que vivia. O marido dela, Luis Felipe Manvailer, de 32 anos, foi preso em São Miguel do Iguaçu, a mais de 300 km de Guarapuava, após sofrer um acidente na BR-277.

Manvailer nega ter cometido o crime e afirma que a mulher se jogou da sacada. Ele está preso em um ala especial na Penitenciária Agrícola de Guarapuava.