Prefeitura de Curitiba faz mutirões para atender pessoas em situação de rua

SMCS

O Centro Histórico foi o local escolhido pela Prefeitura, na manhã desta segunda-feira (17/9), para a quinta etapa do mutirão de abertura e atualização do Cadastro Único da Assistência Social para pessoas em situação de rua. Equipes da Fundação de Ação Social (FAS) e da Secretaria da Saúde atenderam 23 pessoas na barraca montada na Praça Garibaldi, no São Francisco.

Ainda em setembro haverá mais um mutirão para levar cidadania à população em situação de rua. Será na próxima quarta-feira (26/9), na Praça Rui Barbosa. Para outubro estão programadas cinco atividades: três na praça Tiradentes (dias 1°, 15 e 29), e duas novamente na Rui Barbosa (dias 10 e 24).

Além de se cadastrar, os moradores em situação de rua são encaminhados para regularizar documentos, benefícios e serviços socioassistenciais.

“Ajudar essas pessoas a se reerguer é uma prioridade da administração Rafael Greca. O cadastramento é uma forma de nos aproximarmos delas, conhecê-las melhor e oferecer os serviços que a Prefeitura desenvolve”, observou a diretora de Atenção à População em Situação de Rua da FAS, Maria Alice Erthal.

Encontrar apoio

O pedreiro desempregado Valdemar Ferreira Ramos, que passa as noites perto do Mercado Municipal, foi um dos primeiros a chegar. Além de se cadastrar, ele foi em busca de orientação para fazer uma nova carteira de trabalho. O documento original, contou Valdemar, foi roubado. “Dei sorte, passo sempre por aqui e hoje vi que era alguma coisa da Prefeitura. Resolvi perguntar como podem me ajudar”, contou.

Também sem trabalho, o casal Valdineia da Silva Martins e Paulo de Alencar Feitoza foi renovar o cadastro e pedir ajuda para sair da rua, onde eles se conheceram. “Estamos há mais de seis meses nessa situação”, disse Paulo, que carregava uma antiga mala de viagem onde guardam seus poucos pertences.

Ele contou que cuidava dos pais em Colombo, na Região Metropolitana. Valdineia é de Curitiba e não conseguiu emprego depois que saiu de um supermercado. Com a ajuda de uma assistente social, os dois foram encaminhados para casas de passagem, onde poderão pernoitar, e Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros Pop), para passar o dia até que consigam trabalho.

Agenda de atividades

A ação começou em 15 de agosto e já passou pelo Mercado Municipal e pelas praças Rui Barbosa, Plínio Tourinho e Tiradentes. Na região central, esses são os locais mais frequentados pelas pessoas em condição de rua.