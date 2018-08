Primeiro dia de agosto chega gelado em todo o Estado; em Curitiba, dia amanheceu com 7ºC

Redação Bem Paraná com assessoria

O primeiro dia do mês de agosto amanheceu gelado em todo o Paraná. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a temperatura mais baixa do Estado foi registrada em General Carneiro,onde os termometros marcaram -0,1ºC. Em Curitiba a mínima chegou a 7ºC e a máxima do dia não deve passar dos 13ºC.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, no Paraná, o resfriamento é mais expressivo na “metade sul” do Estado, mas, em comparação aos últimos dias, também esfriou nas áreas mais ao norte. Nas próximas horas a tendência é de ficar um pouco mais gelado nos três estados do Sul, pois até o amanhecer segue com declínio de temperatura.

Para esta quinta-feira (2) a previsão aponta máximas mais altas que as registradas nesta quarta-feira,1º. Segundo o Simepar, amanhã o sol pode aparecer mais e as temperaturas ficam entre 8ºC e 23ºC.

Durante a madruga foi registrada a incidência de chuvas fracas na Serra do Mar e em algumas cidades do interior.

Geadas

Nas regiões mais baixas houve a formação de geada fraca. Para esta quinta-feira, 2, há a previsão de geadas fracas também durante a madrugada. O ar frio se deposita nas baixadas ou em áreas dos vales serranos entre as regiões dos Campos Gerais à Metropolitana de Curitiba, com possibilidade de formação de geadas fracas nestes setores. Nas demais regiões paranaenses, não há previsão para a formação de geadas.