Projeto ajuda jovem a encontrar primeiro emprego em Rio Branco do Sul

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma turma de adolescentes e jovens de escolas públicas de Rio Branco do Sul começa a nova jornada no projeto Crê-Ser, iniciativa de educação profissional e de desenvolvimento pessoal promovida em contra turno escolar na região metropolitana de Curitiba. Voltado para estudantes do ensino médio, a iniciativa tem por objetivo formar jovens cidadãos para atuação social na comunidade, além de prepará-los para entrada no mercado de trabalho. A ação é desenvolvida desde 2012 pela Associação Gente de Bem, com apoio da Votorantim Cimentos.

O Crê-Ser auxilia jovens com idade entre 14 a 18 anos a encontrar caminhos e alternativas para facilitar as relações interpessoais e orientar nas escolhas profissionais. Os alunos que integram o projeto participam, ao longo do ano, de atividades de formação de autogestão pessoal, noções básicas de administração e de informática, até a preparação para a primeira entrevista de emprego. “Acreditamos no trabalho em conjunto com a comunidade. O projeto Crê-Ser é uma oportunidade para formação de jovens cidadãos na busca de futuras oportunidades no mercado de trabalho, além de incentivá-los na participação da vida em comunidade”, explica a Fernanda Ramos, analista de responsabilidade social da Votorantim Cimentos na regional Sul.

Ao longo do projeto, a turma participa de visitas técnicas e atividades culturais, como a visita à fábrica da Votorantim Cimentos, em Rio Branco do Sul, e museus e universidades da região. Os encontros acontecem uma vez por semana, a partir deste mês. “É uma oportunidade para alunos das escolas da cidade se desenvolverem e capacitarem para o mercado de trabalho e serve de incentivo para a participação na vida em sociedade”, explica o coordenador geral da Associação Gente de Bem, Luciano Diniz. “Os alunos conquistam espaços e encontram oportunidades. Muitos conseguem empregos e entram na faculdade; temos resultados gratificantes”, completa.

Crê-Ser com a Votorantim Cimentos

O projeto Crê-Ser facilita a trajetória de alunos do ensino médico na busca pelo crescimento à realização pessoal, profissional e como cidadãos, seguindo quatro pilares de execução. O desenvolvimento pessoal e interpessoal, que promove o desenvolvimento da autoestima, identidade, afetividade e da sexualidade; o desenvolvimento profissional, como iniciativa, planejamento, independência, perseverança, eficiência e comprometimento, encaminhamento dos jovens para parceiros no mercado de trabalho - como no programa Jovem Aprendiz, e cidadania e substancialidade, que promove ação social na comunidade em que vivem.