Promoção vinculada à Comic Con dará tênis exclusivo a ganhadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Puma e a Omelete Company anunciaram, nesta segunda-feira (3), o resultado da parceria inédita entre as empresas: um tênis customizado para a promoção Liga CCXP. A ação está vinculada ao evento Comic Con XP, que acontece pelo quinto consecutivo ano no Brasil.

O modelo Puma Suede CCXP foi manualmente customizado com as cores do evento e produzido em quantidade limitada. São apenas 50 pares, que serão distribuídos para os ganhadores da promoção —que, de quebra, ainda terão as iniciais bordadas no tênis. O tênis não estará disponível para venda.

A ação da Liga CCXP ocorreu durante o mês de setembro, através do site do evento. Para participar, os inscritos precisariam enviar um texto curto respondendo à pergunta: "Se você fizesse parte da Liga CCXP e a Terra estivesse em perigo, como o seu poder ajudaria a salvar a humanidade?"

A liga de heróis da Comic Con já está formada e os vencedores recebem, além do tênis, um pôster exclusivo, ilustrado por grandes nomes dos quadrinhos brasileiros. A parceria entre a Puma e a CCXP é parte do projeto de comemoração de 50 anos do Suede, um dos modelos icônicos da marca.