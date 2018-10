Real Madrid perde em casa e aumenta pressão sobre Lopetegui

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pressão é ainda maior no Real Madrid. Neste sábado (20), ao perder para o Levante por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, a equipe de Julen Lopetegui chegou ao quinto jogo sem vitória em todas as competições que disputa.

Apesar do gol do brasileiro Marcelo, que retornava de lesão, os visitantes já haviam criado a vantagem com Morales e Roger, de pênalti.

A partida, eletrizante nos primeiros minutos, contou com a utilização do VAR (árbitro de vídeo) em três oportunidades: anulou um gol de cada lado, por impedimento, e revisou o lance em que Varane colocou a mão na bola e cometeu a penalidade.

Longe das primeiras colocações na tabela, em quinto, o Real espera a definição da rodada para entender o prejuízo da derrota. Até o momento, são três pontos de diferença para o líder Alavés, que bateu o Celta na sexta-feira (19).

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Real Madrid terá o desafio de enfrentar o Barcelona, no Camp Nou, no próximo domingo (28) —antes, porém, joga com o Viktoria Plzen (CZE) na terça-feira (23), pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

Já o Levante recebe o Leganés no sábado (27).