Revelação do pop nacional, cantor Jão se apresenta neste final de semana em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Considerado um dos nomes mais promissores do pop brasileiro de 2018, o cantor Jão, dono dos hits “Vou Morrer Sozinho” e “Imaturo”, chega a Curitiba, no dia 1º de novembro, véspera de feriado, para duas sessões no Teatro Fernanda Montenegro com a sua turnê “LOBOS”. Os ingressos estão à venda a partir de R$50. Restam apenas entradas para a sessão extra, às 19h.

Vencedor do Prêmio MTV MIAW na categoria que celebra as revelações da música nacional, Jão percorre o país desde setembro com a turnê de seu primeiro álbum, “LOBOS”. Sucesso com o single “Vou Morrer Sozinho”, que está no Top 30 das músicas mais tocadas no Spotify Brasil, o cantor chega a Curitiba com uma sessão esgotada há mais de um mês.

E não é só na capital paranaense que o sucesso de vendas acontece. Até chegar em Curitiba, o cantor já percorreu oito cidades com dez shows, todos esgotados.

"Eu só consigo pensar no show que nós fizemos há um ano em São Paulo pra 30 pessoas e ficar muito feliz com cada um que se somou nessa caminhada comigo. Tô preparando um show lindo pra todo mundo e muito ansioso pra mostrar isso para os curitibanos", comenta o cantor.

Em seu primeiro álbum, Jão traz uma fusão dos elementos e batidas do pop às sonoridades regionais brasileiras. Compositor e coprodutor de todas as músicas, o cantor apresenta uma série de narrativas pessoais que deixam visíveis suas fragilidades, tristezas e medos. No melhor estilo “sofrência pop”, ele encara o desafio de desbravar novas possibilidades e temáticas para o gênero.

Sobre Jão

De Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, Jão foi descoberto na internet e logo começou a produzir o próprio repertório em parceria com a Head Media - dos produtores Pedro Dash e Marcelinho Ferraz - e a Universal Music. O cantor ganhou os principais noticiários do país em janeiro deste ano, quando lançou o single “Imaturo”, que alcançou o topo da parada viral no país e figurou entre as 100 músicas mais ouvidas do Brasil tanto no Spotify quanto nas rádios. Vale lembrar que no lançamento de “LOBOS”, Jão colocou sete das dez músicas do álbum entre as 200 mais tocadas do país no Spotify, com uma delas no Top 50 do serviço - feito grande até para os principais nomes do entretenimento nacional.

Serviço

Jão em Curitiba – Turnê LOBOS

Quando: 01 de novembro de 2018 (quinta-feira)

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo - Rua Cel. Dulcídio, 517)

Horário: 19h

21h30 - ESGOTADO

Ingressos: R$50 (meia-entrada) e R$100 (inteira) + taxa administrativa

Vendas: Disk Ingressos

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito (à vista)

Classificação: 16 anos

Realização: UFO Sounds

Informações: (41) 3315-0808