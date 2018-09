Revista Time é vendida por R$ 795,6 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista norte-americana Time foi vendida para Marc Benioff, co-fundador da empresa de software Salesforce, e sua mulher, Lynne Benioff.

De acordo com o The Wall Street Journal a editora Meredith vendeu a publicação para o casal por US$ 190 milhões (R$ 795,6 milhões).

O negócio não tem nenhuma relação com a Salesforce.

Segundo o jornal, Benioff afirmou que ele e a mulher estavam investindo em uma companhia "de grande impacto no mundo e que também é um negócio incrivelmente forte".

O acordo deve ser concluído em 30 dias, afirmou o WSJ.

"Há mais de 90 anos, a Time está na vanguarda dos eventos mais significativos e das histórias mais impactantes que moldam as conversas ao redor do mundo", disse Tom Harty, chefe-executivo da Meredith, em um comunicado.

"Sabemos que a Time continuará a ter sucesso e está em boas mãos com os Benioffs."

A Meredith , que comprou a Time Inc. por US$ 2,8 bilhões em novembro de 2017, colocou à venda quatro publicações da Time Inc. As revistas Fortune, Money e Sports Illustrated ainda estão em negociação.

O casal Benioff afirmou que não irá comprar mais nenhum título da Times Inc.

Também disseram ao WSJ que não pretendem intervir nas operações da revista.

A Meredith permanece com a People, publicação semanal sobre celebridades.

A editora tem outras revistas dirigidas ao público feminino como "Better Homes and Gardens", e "Family Circle", bem como 17 estações de TV.

No início do mês, o jornal The Village Voice, um dos ícones de Nova York, fechou as portas. Em maio, foi a revista Interview, fundada por Andy Warhol, que anunciou seu fim após 50 anos.